



Canon RF 24-105mm f/2.8 L IS USM Z – пожалуй, самый интересный из тройки недавно представленных объективов Canon. В нем впервые сочетаются 3 таких важных параметра как диапазон фокусных расстояний 24-105 мм, высокая светосила f/2.8 и оптический стабилизатор изображения. Обратной стороной медали являются высокая цена и большой вес: объектив существенно тяжелее и дороже модели RF 24-70mm f/2.8 L IS USM (1.43 кг против 0.9 кг), не говоря уже про RF 24–105mm F4 L IS USM (0.7 кг). Последний на рынке США сейчас стоит $1169, а новый 24-105mm f/2.8 выходит по $2999 – почти в 3 раза дороже. Это позволяет приблизительно аппроксимировать и цену в России: вряд ли ниже 400 000 руб.







Как можно сидеть из графиков MTF, новый объектив по резкости как минимум не уступает RF 24-70/2.8, добиться чего было наверняка непросто, ведь объективы с большим диапазоном фокусных обычно ведут себя хуже.



В сравнении с RF 24–105mm F4 L IS USM новый объектив определенно выигрывает: немного в центре и значительно по краям кадра.



Оптическая схема RF 24-105mm f/2.8 L IS USM Z включает 23 элемента в 18 группах, в их числе много специальных: 4 со сверхнизкой дисперсией (UD) и 3 асферических, один из которых является элементом нового типа – Replica Aspheric. Суть данной технологии заключается в том, что на элемент из минерального стекла наносится специальный полимерный материал, который затем обрабатывается и застывает. Такая технология позволяет создавать более сложную форму поверхности по сравнению с обычными отлитыми из стекла асферическими элементами, что обеспечивает более эффективную коррекцию сферических аберраций. Фокусировка и трансфокация обеспечиваются исключительно внутренним перемещением линз, передняя часть объектива не выезжает из корпуса. Это обеспечивает отличную защиту от попадания пыли и влаги, а также позволяет сохранять центр тяжести в одной и той же точке, что может быть важно при использовании штативов и внешних электронных подвесов (стэдикамов).





Блок оптической стабилизации работает с эффективностью до 5.5 ступеней, а при использовании совместно с матричным стабилизатором камеры – до 8 ступеней (отметим, что эффективность стабилизации замеряется по центральной точке изображения, поэтому в реальной жизни результаты могут оказаться на 2-3 ступени скромнее). Стабилизатор имеет 3 режима работы: стандартный, для съемки с проводкой и для съемки хаотично перемещающихся объектов. Режимы переключаются с помощью ползунка на корпусе.



Интересной особенностью объектива является механическое кольцо управления диафрагмой – впервые для EF и RF объективов Canon (не считая кинооптику линейки Cine). Данное кольцо позволяет тонко и плавно управлять 11-лепестковой диафрагмой: минимальный шаг составляет всего 1/32 ступени, а не 1/3 ступени, как у других объективов Canon. Важно иметь в виду, что данная функция работает только в режиме видео, а в режиме фото кольцо следует поставить в положение A (управление через камеру). Небольшой рычажок-блокиратор позволяет зафиксировать кольцо в этом положении. Не совсем понятно, что происходит с совместимостью этого механического кольца и современных камер Canon: по некоторым данным, оно будет работать только с EOS R5 C и Интересной особенностью объектива является механическое кольцо управления диафрагмой – впервые для EF и RF объективов Canon (не считая кинооптику линейки Cine). Данное кольцо позволяет тонко и плавно управлять 11-лепестковой диафрагмой: минимальный шаг составляет всего 1/32 ступени, а не 1/3 ступени, как у других объективов Canon. Важно иметь в виду, что данная функция работает только в режиме видео, а в режиме фото кольцо следует поставить в положение A (управление через камеру). Небольшой рычажок-блокиратор позволяет зафиксировать кольцо в этом положении. Не совсем понятно, что происходит с совместимостью этого механического кольца и современных камер Canon: по некоторым данным, оно будет работать только с EOS R5 EOS C70 , для которых будет выпущено специальное обновление прошивки.



Фокусировка осуществляется с помощью 2 Nano USM моторов и плавающих элементов, поэтому качество изображения не ухудшается при фокусировке на минимальной дистанции, а сам процесс наведения на резкость происходит практически мгновенно. Интересно, что объектив обладает ограничителем дистанций автофокуса – обычно такие ограничители устанавливаются только на длиннофокусную оптику. Чтобы камера не сбивалась на препятствия, внезапно возникающие прямо перед фотографом, минимальную дистанцию фокусировки можно ограничить 1 метром (без ограничителя: 0.45 м). Canon заявляет, что объектив является парфокальным, то есть при зуммировании дистанция фокусировки не изменяется, вы остаетесь сфокусированными на том же объекте.





Canon RF 24-105mm f/2.8 L IS USM Z по размеру и весу больше напоминает классические длиннофокусные объективы типа 70-200/2.8, поэтому в комплекте идет съемный штативный адаптер («лапка»). А в качестве опции для съемки видео с плавными «наездами» и «отъездами» камеры будет доступен блок PZ-E2, который устанавливается на объектив сбоку. Данный блок обеспечивает равномерную скорость зуммирования, чего крайне сложно добиться при простом вращении кольца вручную. Скорость регулируется, а сам блок может питаться как от камеры, так и от внешнего источника через USB-C порт. Что интересно, блоком PZ-E2 можно будет управлять дистанционно, через приложение Canon Camera Connect, EOS Utility или Browser Remote.



В целом, объектив получился очень интересным, но надо сказать, что это модель не для всех. Конечно, диапазон 24-105 мм в сочетании с высокой светосилой f/2.8 долгое время являлся мечтой для любого профессионального фотографа, в особенности для тех, кто снимает свадьбы и другие торжества – все происходит в движении, времени мало, а кадры должны получиться красивыми. Тем не менее, не каждый фотограф согласится заплатить в 3 раза больше, имея на руках обычный RF 24-105mm f/4. Тем более, что за эту цену можно взять и 24-105/4, и фикс RF 85mm f/1.2 L USM – а зум-объективу не сравниться с ним по качеству рисунка. Других могут смутить размеры и вес: почти 1.5 кг и 20 см в длину. Это примерно в 2 раза больше, чем у 24-105mm f/4 и существенно больше, чем у 24-70/2.8. Для работы в течение всего дня (например, на свадьбе), если прибавить еще вес самой камеры, получается большая нагрузка на руки.



С другой стороны, запросы, условия съемки и привычки у всех фотографов свои. Кто-то скажет, что для него важнее универсальность и постоянная f/2.8 без необходимости перекидывать объективы, и он готов за это платить. Наличие блока Power Zoom делает этот объектив интересным вариантом для видеографов и съемки малобюджетного кино (документалистика, короткий метр, новостные репортажи) – аналогичная профессиональная кинооптика, тем более под полный кадр, стоит еще в 2-3 раза больше, так что такое предложение имеет смысл. Наконец, RF 24-105mm f/2.8 L IS USM Z интересен просто как концепт – ни у кого такого не было, а вот инженеры Canon взяли и сделали. Да, дорого, да, тяжело, но как вариант – интересно. Есть, из чего выбрать.



Canon RF 24-105mm f/2.8 L IS USM Z поступает в продажу в декабре 2023 года.

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