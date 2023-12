Canon RF 24-105mm f/2.8 L IS USM Z – пожалуй, самый интересный из тройки недавно представленных объективов Canon. В нем впервые сочетаются 3 таких важных параметра как диапазон фокусных расстояний 24-105 мм, высокая светосила f/2.8 и оптический стабилизатор изображения. Обратной стороной медали являются высокая цена и большой вес: объектив существенно тяжелее и дороже модели RF 24-70mm f/2.8 L IS USM (1.43 кг против 0.9 кг), не говоря уже про RF 24–105mm F4 L IS USM (0.7 кг). Последний на рынке США сейчас стоит $1169, а новый 24-105mm f/2.8 выходит по $2999 – почти в 3 раза дороже. Это позволяет приблизительно аппроксимировать и цену в России: вряд ли ниже 400 000 руб.