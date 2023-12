Canon RF 200-800mm F6.3-9 IS USM – недавно анонсированный супертелеобъектив для любителей дикой природы, спорта, авиашоу и других сюжетов, требующих высокой кратности увеличения. Объектив будет достаточно доступным: ощутимо дешевле, чем, например, RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM или RF 70-200mm F2.8 L IS USM . Он также получился достаточно легким и компактным: при длине 31.5 см он легко поместится в любой, даже небольшой рюкзак, а вес немногим более 2 кг позволяет спокойно снимать с рук в течение долгого времени или брать объектив на дальние пешие вылазки.