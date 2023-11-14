Canon RF 200-800mm F6.3-9 IS USM – недавно анонсированный супертелеобъектив для любителей дикой природы, спорта, авиашоу и других сюжетов, требующих высокой кратности увеличения. Объектив будет достаточно доступным: ощутимо дешевле, чем, например, RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM или RF 70-200mm F2.8 L IS USM . Он также получился достаточно легким и компактным: при длине 31.5 см он легко поместится в любой, даже небольшой рюкзак, а вес немногим более 2 кг позволяет спокойно снимать с рук в течение долгого времени или брать объектив на дальние пешие вылазки.







У многих может возникнуть вопрос – f/9 при 800мм – не слишком ли мало? Давайте разберемся. Все дело в глубине резкости: на таких фокусных расстояниях она сокращается очень значительно. Глубина резкости также сильно зависит от дистанции между вами и объектом (чем меньше – тем меньше). Если воспользоваться калькулятором ГРИП, то можно увидеть, что 800мм f/9 при дистанции 5 метров дает глубину резкости всего 2 см. На дистанции 10 метров – 8 см. Совсем немного! Вы вряд ли захотели бы открыть диафрагму сильнее, даже если бы у вас была такая возможность. Конечно, с точки зрения экспозиции вам потребуется или хорошее освещение, или камера, хорошо переносящая съемку при высоких ISO – ведь подвижные объекты нужно снимать с достаточно короткой выдержкой. Поэтому желательно использовать современные полнокадровые модели Canon.







Почему раньше объективы делали светлее? Потому что зеркальные камеры использовали оптические видоискатели и при максимальной диафрагме f/9 вы с трудом смогли бы что-то в них разглядеть. Датчики автофокуса из-за особенностей конструкции также слепли при светосиле ниже f/5.6. Теперь же обе проблемы решены: электронный видоискатель обеспечивает стабильно яркое изображение, а система автофокуса, усиленная нейросетями, легко распознает объекты и отслеживает их перемещения. Да, более светосильные профессиональные фикс-фокальные объективы обеспечат большую свободу при съемке в утренние или вечерние часы, но их цена несопоставима – к примеру, новый RF 800mm F5.6 L IS USM стоит почти в 10 раз больше (старый EF 800mm f/5.6 L IS USM – почти в 7 раз). Конечно, где-то можно воспользоваться арендой, но даже далеко не каждый фотопрокат может позволить себе такую оптику, не говоря уже о том, что цена тоже будет немаленькой (порядка 8000 рублей за сутки или 50 000 за неделю, мы проверили). К тому же зум-объектив гораздо удобнее при съемке объектов, которые перемещаются непредсказуемо, то приближаясь, то удаляясь.







Вернемся к RF 200-800mm F6.3-9 IS USM. Оптическая схема объектива включает 17 элементов в 11 группах, из них 3 со сверхнизким уровнем дисперсии. Эти специальные элементы успешно подавляют хроматические аберрации – на снимках они практически незаметны. Уровень резкости и контраста, как можно видеть из графиков MTF, находится на хорошем уровне. Ниже, чем у RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, однако ​ в реальной жизни отличия будут не сильно заметны.



Объектив оснащен оптическим стабилизатором изображения, который позволит вам немного увеличить выдержку и опустить ISO, если объект съемки решил замереть и немного попозировать. Эффективность стабилизатора оценивается в 5.5 ступеней экспозиции – то есть, при определенной подготовке, вы сможете добиться резкого изображения даже при выдержках порядка 1/60 – 1/125 с. Что не менее важно, оптический стабилизатор устраняет эффект мелкой дрожи рук (которая становится очень сильно заметна при фокусном 800 мм), поэтому вам будет гораздо проще наблюдать сцену, когда вы снимаете без штатива или какой-либо другой опоры.



Для фокусировки используется всего 1 мотор типа Nano USM (к примеру, в RF 100-500mm F4.5-7.1 таких моторов два), однако, судя по первым отзывам, автофокус работает без нареканий, достаточно быстро и точно даже при съемке активного движения. Перемещение фокуса происходит при этом плавно, без рывков, что важно для записи видео.



Трансфокация осуществляется либо с помощью кольца на объективе, либо по принципу тромбона – простым вытягиванием передней части объектива вперед или назад. Интересно, что объектив оснащен специальным кольцом, которое регулирует, насколько туго объектив поддается зуммированию. Еще одно кольцо на корпусе имеет совмещенный функционал: вы можете использовать его или для ручной фокусировки, или для управления другими параметрами по вашему усмотрению (например, диафрагмой или ISO). Также на корпусе располагаются 2 функциональные кнопки, на которые можно привязать, к примеру, активацию или блокировку автофокуса (1 функция на 2 кнопки).



Корпус объектива защищен от пыли и влаги. Штативная лапка у него не снимается, однако вы можете вращать ее для использования как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Вы также можете зафиксировать ее в любом из промежуточных положений и использовать в качестве рукоятки для ношения камеры. В комплекте с объективом также идет плечевой ремень, позволяющий освободить руки в промежутках между съемками. Объектив поддерживает использование телеконвертеров Корпус объектива защищен от пыли и влаги. Штативная лапка у него не снимается, однако вы можете вращать ее для использования как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Вы также можете зафиксировать ее в любом из промежуточных положений и использовать в качестве рукоятки для ношения камеры. В комплекте с объективом также идет плечевой ремень, позволяющий освободить руки в промежутках между съемками. Объектив поддерживает использование телеконвертеров RF1.4x RF2x , однако для их использования вам потребуется очень высокий уровень освещенности, ведь светосила понизится до f/13 и f/18 соответственно.



