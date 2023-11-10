







Компания Sony вместе с флагманской камерой представила новый длиннофокусный объектив FE 300mm F2.8 GM OSS – профессиональную спортивную модель из линейки G Master. Ее самой интересной особенностью является вес: без штативной лапки объектив весит всего 1470 г – примерно столько же весила первая версия зума Sony FE 70-200mm f/2.8 GM. Для сравнения: ближайший конкурент – Canon EF 300mm f/2.8L IS II USM – весит почти на 1 кг больше, а такие объективы как Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS, Canon RF 400mm F2.8L IS USM или NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S вообще приближаются к 3 кг, т.е. в 2 раза тяжелее. Такой легкости удалось добиться благодаря новой оптической схеме: в передней части располагается всего один элемент, а все остальные линзы сгруппированы от центра к хвосту. Это также обеспечивает правильную развесовку: центр масс при установке на камеру располагается ровно посередине, что позволяет фотографу совершать быстрые движения вслед за объектом съемки, не сталкиваясь с инерцией.

Всего в оптической схеме 20 элементов в 16 группах, 4 из которых являются низкодисперсионными (1 ED + 3 Super ED). Эти линзы из специального стекла корректируют хроматические аберрации, и делают это очень успешно: на снимках практически не видно цветной каймы из ложных цветов. Резкость объектива, как можно видеть по примерам снимков и графикам MTF, также находится на исключительно высоком уровне по всему полю изображения. Боке очень приятное, «кремовое», без каких-либо резких линий. Расфокусированные источники света отображаются красивыми кругами правильной формы, и только у границ кадра можно заметить их небольшое вытягивание в «кошачьи глазки» (эффект, вызываемый виньетированием, устраняется при легком прикрытии диафрагмы). Благодаря 11 лепесткам даже при сильном диафрагмировании эти блики сохраняют форму, приближенную к кругу.

Важным фактором для спортивного объектива является скорость фокусировки, и здесь тоже все отлично: благодаря двум XD (eXtreme Dynamic) линейным моторам и легкой фокусировочной группе линз фокус наводится практически мгновенно и абсолютно бесшумно. Объектив оснащен оптическим стабилизатором изображения OSS, который может работать вместе с матричным стабилизатором камеры. К сожалению, Sony не называет точные цифры по его эффективности в ступенях экспозиции, к тому же этот параметр во многом зависит от используемой камеры и вашего личного опыта обращения с подобной оптикой. Но есть данные, что с флагманской Sony a1, например, добиться абсолютно резкого изображения можно при выдержках порядка 1/50 – 1/60 с, – а этого более чем достаточно. Стабилизатор имеет 3 режима работы: стандартный, для съемки с проводкой и для съемки быстрых, хаотично перемещающихся объектов.

В передней части объектива по кругу располагаются 4 функциональные кнопки, которые по умолчанию работают как блокировка автофокуса (Focus Hold), но могут быть назначены на другую функцию по вашему усмотрению. Рядом с ними – достаточно необычное кольцо Function Ring. Оно работает как ползунок и тоже может использоваться для нескольких разных функций: например, для плавного перемещения фокуса в ручном режиме («фокус-пул») или для перехода между полнокадровым и APS-C режимами камеры, что работает как мгновенный цифровой телеконвертер. Кстати, объектив поддерживает оптические телеконвертеры 1.4х и 2х, которые делают из него 420mm f/4 и 600mm f/5.6 соответственно. Причем, поскольку объектив изначально очень резок, использование телеконвертеров практически не сказывается на качестве изображения (как известно, они немного снижают резкость и контраст).

Кольцо фокусировки работает в линейном режиме, то есть в ручном режиме управления фокус переводится на одинаковое расстояние независимо от того, быстро или медленно вы поворачиваете кольцо. На корпусе также располагается 5 переключателей, 3 из которых регулируют режимы фокусировки, а остальные 2 отвечают за настройку оптической стабилизации. Из-за большого размера переднего элемента светофильтры устанавливаются сзади: предусмотрен выдвижной держатель с резьбой 40.5 мм. Штативный адаптер не снимается с корпуса полностью, но можно снять саму лапку. Как и все объективы линейки GM, FE 300mm F2.8 обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги, все стыки корпуса, кнопки, кольца, переключатели снабжены внутренними уплотнителями.





В целом, у Sony получился очень интересный длиннофокусный объектив для спорта, съемки дикой природы, птиц и тому подобных сюжетов. Наиболее привлекательной особенность является малый вес – всего 1.5 кг, что вдвое меньше, чем у FE 400mm f/2.8 GM. Это позволяет спокойно снимать с рук даже достаточно длительные события – например, хоккейный матч.

Цена объектива также в 2 раза меньше – 5999 долларов для рынка США, то есть при сохранении текущего курса у нас в России он будет стоить примерно 600-700 тысяч рублей. Дорого, конечно, но за Sony FE 400mm f/2.8 GM сейчас вообще придется выложить порядка 1.5 миллионов – такова цена светлых телевиков.

Sony FE 300mm F2.8 GM OSS должен поступить в продажу весной 2024 года.

Примеры снимков:











