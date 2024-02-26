Беспроводная двухканальная радиосистема Saramonic Blink500B2+
Saramonic представляет инновационную беспроводную радиосистему Blink500B2+, которая обеспечивает запись звука высокого качества от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в беззеркальные и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках видео, участии в конференциях и подкастах. Радиосистема способна выводить звук в два устройства одновременно и снабжена отключаемым механизмом шумоподавления.
Передатчики способны работать до 22 часов от одного заряда батареи. Приемник может работать до 14 часов от одного заряда. Компоненты радиосистемы могут заряжаться в фирменном кейсе за 2 часа.
Приемник Blink500B2+ RX
- Двухканальный стереоприемник поддерживает одновременное подключение до двух передатчиков
- Совместим с зеркальными и беззеркальными камерами, компьютерами и другими устройствами с входом 3.5мм TRS
- Совместим с смартфонами и компьютерами с входом 3.5мм TRRS
- Совместим с смартфонами на Andriod, iPhone 15, компьютерами, планшетами и т. д.
- Совместим с смартфонами Apple с разъемом Apple Lightning
- Раздельный индикатор уровня для каналов А и В
- Разъем 3.5мм для наушников для мониторинга
- Яркий OLED экран
- Разъем для переходников под смартфоны и 3.5 мм TRRS позволяют одновременно производить звукозапись в два устройства.
- Доступны режимы записи «Моно», «Стерео» и «Запасной канал». Запасной канал: похож на режим Моно, в правый канал будет записываться дублирующий сигнал с ослаблением для страховки от перегрузки микрофона
- Разъем для наушников для мониторинга процесса звукозаписи
- Магнитные крепления для передатчиков
- Управление яркостью экрана и усилением передатчиков на приемнике
- Обновление прошивки через приложение
Передатчик Blink500B2+ TX
- Обеспечивает запись звука вещательного качества при 48 кГц / 24 бита
- Всенаправленный микрофон собственной разработки с диаметром капсюля 6 мм
- Одна кнопка на передатчике включает или отключает шумоподавление
- Функция остановки передачи сигнала (Mute)
- До 22 часов работы от одного заряда
- Меховая ветрозащита для встроенного микрофона в комплекте
Маленький, но мощный передатчик легко поместится на лацкане пиджака, куртки, на столе или рядом с вами
Вывод аудиосигнала на два устройства одновременно
Отключаемый фильтр низких частот, отключаемое шумоподавление, функция «запасной канал»
Меховая ветрозащита для каждого передатчика, магнитные крепления для передатчиков в комплекте
Внешний вид комплектации радиосистемы Blink500B2+:
(смартфон и фотоаппарат не входят в комплект)
Saramonic Blink500B2+ cкоро в продаже в магазинах нашей сети!