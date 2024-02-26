





Saramonic представляет инновационную беспроводную радиосистему Blink500B2+, которая обеспечивает запись звука высокого качества от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в беззеркальные и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках видео, участии в конференциях и подкастах. Радиосистема способна выводить звук в два устройства одновременно и снабжена отключаемым механизмом шумоподавления.







Передатчики способны работать до 22 часов от одного заряда батареи. Приемник может работать до 14 часов от одного заряда. Компоненты радиосистемы могут заряжаться в фирменном кейсе за 2 часа.







Приемник Blink500B2+ RX

Двухканальный стереоприемник поддерживает одновременное подключение до двух передатчиков

Совместим с зеркальными и беззеркальными камерами, компьютерами и другими устройствами с входом 3.5мм TRS

Совместим с смартфонами и компьютерами с входом 3.5мм TRRS

Совместим с смартфонами на Andriod, iPhone 15, компьютерами, планшетами и т. д.

Совместим с смартфонами Apple с разъемом Apple Lightning

Раздельный индикатор уровня для каналов А и В

Разъем 3.5мм для наушников для мониторинга

Яркий OLED экран

Разъем для переходников под смартфоны и 3.5 мм TRRS позволяют одновременно производить звукозапись в два устройства.

Доступны режимы записи «Моно», «Стерео» и «Запасной канал». Запасной канал: похож на режим Моно, в правый канал будет записываться дублирующий сигнал с ослаблением для страховки от перегрузки микрофона

Разъем для наушников для мониторинга процесса звукозаписи

Магнитные крепления для передатчиков

Управление яркостью экрана и усилением передатчиков на приемнике

Обновление прошивки через приложение









​Передатчик Blink500B2+ TX

Обеспечивает запись звука вещательного качества при 48 кГц / 24 бита

Всенаправленный микрофон собственной разработки с диаметром капсюля 6 мм

Одна кнопка на передатчике включает или отключает шумоподавление

Функция остановки передачи сигнала (Mute)

До 22 часов работы от одного заряда

Меховая ветрозащита для встроенного микрофона в комплекте ​





Маленький, но мощный передатчик легко поместится на лацкане пиджака, куртки, на столе или рядом с вами





Вывод аудиосигнала на два устройства одновременно







Отключаемый фильтр низких частот, отключаемое шумоподавление, функция «запасной канал»





Меховая ветрозащита для каждого передатчика, магнитные крепления для передатчиков в комплекте



Внешний вид комплектации радиосистемы Blink500B2+:

(смартфон и фотоаппарат не входят в комплект)







Saramonic Blink500B2+ cкоро в продаже в магазинах нашей сети!