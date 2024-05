В продажу поступают камеры Ricoh GR III HDF и Ricoh GR IIIx HDF. Эти новые высококлассные модели, разработанные на базе известных камер RICOH GR III и RICOH GR IIIx, оснащены новым встроенным рассеивающим HDF-фильтром (Highlight Diffusion Filter).









Унаследовав все достоинства базовых моделей — исключительную портативность, выдающееся качество изображения и максимально простое управление в духе «наведи и снимай» — новые камеры позволяют пользователю мгновенно, всего одним действием, активировать инновационный HDF-фильтр. Этот фильтр создает свечение (гало) вокруг источников света (или бликов от них), а также мягкое размытие светлых областей кадра, при этом общая резкость кадра не снижается. При умелом применении и грамотной композиции кадра это добавляет снимку мечтательное настроение или же создает эффект ностальгического воспоминания о прошлом. Смягчение контраста также вызывает ощущение, будто съемка производилась на фото- или кинопленку.









HDF-фильтр устанавливается внутри камеры, в одном блоке с лепестковым затвором, поэтому его активация или, наоборот, отключение занимает буквально пару секунд. Возможность использования HDF-фильтра дает пользователю мощный инструмент для реализации новых творческих замыслов.









Главные особенности новых RICOH GR III HDF и RICOH GR IIIx HDF

Включение встроенного HDF-фильтра одним касанием. Эта уникальная возможность как никогда прежде расширяет границы творчества.

Цвет кнопки спуска затвора изменен на серебристо-серый и придает новым моделям характерный внешний вид.

Настройка кнопки Fn (Функция) по умолчанию изменена на включение/выключение HDF-фильтра. Это не исключает того, что пользователь по желанию может назначить любую другую функцию для кнопки Fn.









Выход новых моделей будет сопровождаться выпуском обновлений прошивки с улучшенными функциями. Они поддерживаются всеми моделями серий RICOH GR III и GR IIIx. Новую прошивку можно загрузить с сайта https://ricohgr.eu

Теперь пользователю доступны следующие функции:

Предустановка до трех настроек баланса белого в качестве базового баланса белого. Для базового баланса белого доступна тонкая настройка.

В новых моделях предусмотрена функция Zone Select AF, которая автоматически устанавливает фокус в наиболее подходящей точке области изображения после того, как пользователь смещает зону фокусировки 3x3 в нужную сторону. Зона фокусировки 3x3 по размеру идентична зоне автофокусировки (центральная часть).

Рекомендованные розничные цены:

RICOH GR III HDF – 156 990 руб.



RICOH GR IIIx HDF – 159 990 руб.



Камеры поступают в магазины нашей компании на следующей неделе. Внимание: количество ограничено!













О компании RICOH IMAGING COMPANY Ltd.

RICOH COMPANY Ltd. более 80 лет является ведущим разработчиком решений для управления документами, IT-услуг, коммерческой и промышленной печати, производителем цифровых камер и промышленных систем с глубоким использованием инновационных технологий.

Группа Ricoh со штаб-квартирой в Токио работает примерно в 200 странах и регионах. В 2022/2023 финансовом году объем продаж группы Ricoh составил приблизительно 14,4 млрд долларов.

Более подробную информацию о деятельности компании можно найти на сайте www.ricoh.com.

RICOH IMAGING COMPANY Ltd. — мировой лидер в области оптических технологий, использующий многолетний опыт брендов PENTAX и RICOH в соответствующих линейках выпускаемых продуктов.

История RICOH IMAGING COMPANY Ltd. берет начало в 1919 году с основания Asahi Optical Joint Stock. Компания была основана в Токио и изначально специализировалась на производстве линз для очков. В 1938 году портфель продуктов и услуг был расширен за счет разработки объективов, фотообъективов и биноклей, а компания сменила название на Asahi Optical Co. Ltd.

С 1 августа 2013 года компания работает как RICOH IMAGING COMPANY Ltd. и предлагает широкий ассортимент продукции. В его состав входят в том числе цифровые зеркальные камеры со среднеформатным сенсором, а также сенсорами формата 35 мм и APS-C и широкий модельный ряд соответствующих сменных объективов. Она также занимается выпуском профессиональных компактных камер премиум-класса (серия GR) и защищенных компактных камер (серия WG), а также биноклей и зрительных труб под брендом Pentax. RICOH IMAGING COMPANY Ltd является пионером в области технологии полносферной визуализации 360° (серия Theta).​