



Компания Sony анонсировала новую флагманскую камеру a9 III (ILCE-9M3) – первую из камер Alpha с глобальным электронным затвором. И она выглядит как мечта для многих: 120 кадров в секунду при полном разрешении 24.6 Мп, с работающим автофокусом и без затемнения между кадрами. Минимальная выдержка 1/80 000 с (1/16 000 в режиме серийной съемки). Полностью бесшумный затвор с практически неограниченным ресурсом. И синхронизация со вспышками при любой выдержке. Звучит невероятно! Но есть и подводные камни.

Для начала кратко разберем, что такое глобальный электронный затвор и зачем он нужен. Глобальный затвор отличается от обычного тем, что все пиксели экспонируются и считываются одновременно, в то время как обычный электронный затвор экспонирует и считывает пиксели линия за линией: сначала по матрице пробегает первая электронная шторка, сбрасывающая заряд и запускающая экспонирование, за ней бежит вторая, завершающая экспонирование и считывающая полученный от фотодиодов заряд. В зависимости от конкретной модели CMOS матрицы считывание может происходить медленно или очень даже быстро, но в любом случае это происходит не мгновенно. Основным преимуществом технологии глобального затвора является полное устранение дисторсии при резких панорамированиях или съемке быстро движущихся объектов (так называемый эффект rolling shutter или «желе» – искривление прямых линий). Благодаря глобальному затвору также полностью устраняется эффект темных или светлых полос при съемке с мерцающим освещением – это могут быть флуоресцентные или светодиодные лампы, а также фотовспышки от ваших коллег фотографов.

A: обычный электронный затвор, B: глобальный затвор

1: поверхность с фотодиодами (пикселями)

2: блок аналого-цифровой конвертации (АЦП)

3: процессор изображения, цифровая обработка

Технология производства CMOS матриц с глобальным затвором сама по себе известна уже много лет, однако до сегодняшнего времени она практически не применялась в фотоаппаратах – в полнокадровых точно. В основном это были камеры для промышленных или научных задач, с небольшим разрешением (2-5 Мп.). Также в достаточно ограниченных количествах глобальный затвор встречался в профессиональных видео- и кинокамерах: можно вспомнить Sony F55, Canon C700, RED KOMODO 6K, Z CAM E2-S6G и другие модели. Основной проблемой глобального затвора на текущий момент является повышенный уровень шума и как следствие – ограниченный динамический диапазон.

В случае с Sony a9 III мы в этом плане, честно говоря, не ожидаем чудес. Сама компания заявляет, что внедрение глобального затвора не ухудшило динамический диапазон, однако в этом заявлении есть некоторое лукавство: во-первых, в пресс-релизе не указано точное значение в ступенях экспозиции, как Sony обычно это делает. Во-вторых, «не ухудшилось» по сравнению с какой камерой? Если имеется в виду Sony a9 II, то надо сказать, что у той модели динамический диапазон был существенно уже, чем даже у обычной Sony a7 III.

Однако что это означает на практике? Это означает, что вы не сможете сильно (на 4-5 ступеней) вытягивать свои RAW файлы, вам нужно будет изначально достаточно точно попасть в цель с экспозицией снимка. Надо сказать, что фотографы, которые снимают спорт или новости, и так привыкли это делать, многие даже в принципе не пользуются RAW, так как главное условие их работы – как можно быстрее передать удачный снимок на публикацию. То же самое можно сказать и о fashion, beauty, рекламных фотографах, которые снимают в условиях контролируемого освещения. Тем более, что современные камеры обладают очень продвинутыми алгоритмами экспозамера и редко промахиваются даже на полном автомате. Съемка с сильной недодержкой экспозиции обычно применяется только в пейзажной фотографии, но по всему очевидно, что a9 III – камера не для пейзажиста. Второй момент – съемка при слабом освещении будет означать высокий, заметный невооруженным глазом уровень шума. Стандартный диапазон ISO составляет 250 – 25600 единиц, это косвенно свидетельствует о возможностях камеры (пока нет тестовых снимков и сравнения качества изображения от независимых экспертов, ориентироваться больше не на что).

Что касается видео, то мы, если честно, также не видим каких-то принципиальных преимуществ по сравнению с более доступными камерами – Sony A7S III или FX3. Пусть эти камеры и используют обычный 12-мегапиксельный сенсор с построчным считыванием, при его скорости прохода матрицы менее 10 мс (порядка 1/125 с) надо очень сильно постараться, чтобы получить выраженный «роллинг-шаттер» эффект или какие-либо другие артефакты. По максимальному разрешению и скорости съемки эти камеры также не уступают: то же самое 4К разрешение при скорости до 120 кадров/с, субдискретизация 4:2:2 10 бит. Да, у A7S III и FX3 при 120 к/с будет небольшой кроп 1.1х, но это вряд ли можно назвать критическим недостатком. С другой стороны, в списке их преимуществ – невероятная светочувствительность, позволяющая снимать практически в полной темноте. Также можно вспомнить вывод RAW 16 бит видео через HDMI на внешний рекордер – этого у a9 III тоже нет. К счастью, Sony не стали уж слишком сильно урезать функционал a9 III по части видеозаписи: к примеру, здесь сохранились «кинематографические» профили изображения S-Cinetone, которые действительно выглядят очень приятно, и что еще важнее – могут глубоко настраиваться прямо в самой камере. Есть и логарифмический профиль S-Log3, снимая в котором можно применять пользовательские LUT профили изображения. Из всего перечисленного можно сделать вывод, что, хотя Sony a9 III обладает достаточно широкими возможностями, видео здесь занимает все же второстепенное место.

Итак, перечислив ограничения, вернемся к тому, что является действительно сильной стороной Sony a9 III – а это невероятная скорость фотосъемки, сочетающаяся с новейшими технологиями автофокуса. Как и в других недавно выпущенных камерах Sony, здесь присутствует отдельный процессор, отвечающий за работу искусственного интеллекта. Это важно для реализации таких функций как интеллектуальное распознавание и ведение объектов – будь то люди, животные или автомобили и самолеты. Во-первых, во многих ситуациях вам больше даже не придется наводить на объект рамочку автофокуса, чтобы активировать трекинг – камера автоматически наведется на глаза, как только объект попадет в кадр. Это экономит время и позволяет не пропустить момент для снимка. Во-вторых, камера меньше сбивается на какие-либо препятствия. Если в кадре одновременно находится множество людей, вы даже можете зарегистрировать интересующее вас лицо в памяти камеры, чтобы она точно не отвлекалась на остальных.

Безусловно, важным является то, что серийная съемка 120 кадров/с может работать с 14-битными RAW файлами – объема буферной памяти хватает приблизительно на 190 снимков. В JPEG длина серии может быть еще в 2-3 раза больше (нам не удалось найти точные цифры в спецификации). Есть режим «предварительной съемки» (Pre-Capture), в котором камера, по сути, постоянно снимает одну непрерывную серию и сохраняет фотографии, сделанные за 1 с до нажатия на спуск затвора (надо иметь в виду, что подобные режимы очень быстро разряжают аккумулятор камеры, поэтому не могут использоваться на постоянной основе).

Отдельно можно активировать режим Composite RAW, в котором камера снимает серию из 4, 8, 16 или 32 снимков для глубокой очистки от цифрового шума и смаза, вызываемого дрожью рук. Однако для этого вам потребуется обработать созданные снимки с помощью специального приложения Imaging Edge Desktop, что, конечно, вносит дополнительные временные затраты и менее удобно, чем обработка сразу в привычном для вас фоторедакторе.

Интересна функция «Continuous Shooting Speed Boost», которая позволяет практически мгновенно увеличить скорость серийной съемки – по нажатию одной кнопки на корпусе. В определенных случаях сделать это можно даже не прерывая серию снимков. К примеру, вы начинаете снимать серию заранее, с небольшой скоростью – 5-10 кадров/с, чтобы не забивать буфер. И за мгновение до решающего момента, не снимая палец со спуска, увеличиваете скорость до 60 кадров/с. Может быть полезно.

Как и все профессиональные камеры Sony, a9 III оснащена матричным стабилизатором изображения, который работает с эффективностью до 8 ступеней экспозиции, а также может работать в тандеме с оптическим стабилизатором в объективах Sony, поэтому съемка с рук не должна создавать проблемы, даже при использовании длиннофокусной оптики в не самых хороших условиях освещения.

Конечно, как флагманская спортивная камера Sony a9 III обладает отличной эргономикой. Большая ручка удобно ложится в руку. Задний дисплей с разрешением 2.1 млн. точек (3.2”) может откидываться как вверх-вниз, так и в сторону, с поворотом на 180°. Камера обладает превосходным большим видоискателем с увеличением 0.9х, разрешением 9.4 млн. точек и частотой обновления 50, 100 или 200 Гц (60 – 240 Гц в NTSC режиме, не более 100/120 Гц при скорости 120 кадров/с). Функции 5 клавиш на корпусе можно запрограммировать на необходимые вам функции. Камера поддерживает карты памяти 2 форматов: SD UHS-I/-II и CFexpress Type A – последние обладают большей скоростью записи, поэтому рекомендуются для использования в первую очередь. Встроенный LAN порт (RJ-45, 1000 Мбит/с) позволяет осуществлять дистанционную съемку с управлением камерой на большом удалении – крайне полезная функция для засадной съемки диких животных или для установки камеры в местах на стадионе, запрещенных для постоянного нахождения прессы. Если вам удобнее скидывать снимки через телефон, то здесь установлен высокоскоростной Wi-Fi IEEE 802.11ac 2x2 MIMO модуль, а также поддерживается USB сопряжение (USB Tethering) со смартфоном или ПК – интерфейс USB-С 3.2, 5 Гбит/с. Конечно же, корпус камеры выполнен из магниевого сплава и обладает защитой от пыли и влаги. При смене объективов матрицу от попадания пыли защищает специальная шторка.

В целом, можно в очередной раз восхититься умением Sony выпускать свои флагманские камеры точно «к обеду» – летом 2024 года, как мы помним, будут проходить очередные Олимпийские игры, и ровно к ним весной 2024 года в продажу выйдет Sony a9 III. У Canon, к примеру, это в последнее время получается гораздо хуже. Конечно, a9 III – это прежде всего камера для спорта и новостей. Глобальный электронный затвор исключает малейшее искажение даже самых быстрых движений – таких как вращение велосипедных спиц, лопастей вертолета или ракетки, бьющей по теннисному мячу. Он также полностью исключает появление ярких или темных полос при съемке с искусственным освещением или в условиях, когда множество фотографов одновременно пользуются фотовспышками. Невероятная скорость – 120 кадров/с при полном разрешении, с работающим видоискателем и автофокусом. Добавим сюда полную бесшумность, практически неограниченный ресурс и отсутствие эффекта смаза от удара затвора. Наконец, a9 III будет очень интересна для фотографов, работающих с импульсным светом – синхронизации при выдержках выше 1/32 000с ранее не могла предложить ни одна камера. Столь короткие выдержки позволят заморозить практически любое движение и превратить ясный день в поздний вечер.

С другой стороны, напомним и про ограничения: не очень высокое разрешение Sony a9 III не позволит кадрировать снимки также свободно, как, например, 50-мегапиксельная матрица Sony a1. Пока что мы не имеем на руках подробных тестов, но заранее ясно, что по уровню цифрового шума и ширине динамического диапазона a9 III также будет проигрывать a1 – как минимум на одну ступень, а возможно, что и на 2. По возможностям записи при очень слабом освещении a9 III, конечно, проиграет a7S III или FX3 с разгромным счетом. Если вы пейзажист, то для вас из Sony по-прежнему нет ничего лучше, чем a7R V – для каждой задачи хороша своя камера.

Как мы уже говорили, Sony a9 III должна поступить в продажу весной 2024 года. Прием предварительных заявок уже стартовал – скорее всего, первые несколько месяцев камера будет в жестком дефиците. Что касается цены, то в США камера будет стоить $5999 (без учета налогов), для России это означает приблизительно 550-600 тысяч рублей, если курс рубля будет оставаться на текущем уровне.