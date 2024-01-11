Описание

Качественная картинка под стать звуку

Записывайте сольные или групповые выступления при помощи пяти настроек угла обзора (FOV). Благодаря 150-градусному объективу и цветному ЖК-дисплею, Q2n-4K всегда ловит нужный ракурс. Записывайте видео в разрешении Ultra HD 4K одним нажатием кнопки. Берите идеальный ракурс с помощью 150-градусного объектива и цветного ЖК-дисплея Q2n-4K и начинайте запись премиум-качества вплоть до 4K Ultra HD нажатием одной кнопки.

Качественный звук для 4K-видео

Q2n-4K оснащен X/Y стереомикрофонами, которые способны записывать любой звук от саксофона до тяжелого метала.

Снимайте при любом освещении

Сценическое освещение может неудачно попасть в объектив и испортить хороший кадр. Специально для таких случаев Q2n-4K оснащен технологией расширенного динамического диапазона (HDR), которая автоматически настроит экспозицию, чтобы предотвратить засвечивание видео.

Подстраивайтесь под сцену

12 предустановленных пресетов сцены позволят вам проводить съемку в самых разных условиях. Среди них вы найдете “Jazz Club” (джаз-клуб), “Concert Light” (концертное освещение), “Dance Club” (танцевальный клуб) и “Outdoor” (на открытом воздухе). В Q2n-4K также присутствует автоматический режим, который сам подстроит баланс под текущее освещение.

Мониторинг

Осуществляйте мониторинг звука, подключив наушники к 3,5-миллиметровому разъему рекордера Q2n-4K.

Трансляция с высококачественным звуком

Q2n-4K — это универсальная камера для музыкантов, которая позволяет транслировать ваши выступления на Facebook, YouTube и т.д. Вы также можете выводить звук с Q2n-4K на ваше iOS-устройство* для проведения мобильных подкастов и трансляций.

* Для подключения требуется адаптер Apple iPad Camera Connection Kit.

Смотрите на большом экране

Видеорекордер Q2n-4K оснащен HDMI выходом, который позволяет воспроизводить записанное видео на широкоэкранном телевизоре.

Снимайте в 4K в 4 раза дольше!

С помощью опционального блока батарей BCQ-2n вы можете увеличить время работы вашего рекордера в четыре раза. Кроме того, Q2n-4K может питаться от любого портативного внешнего USB-аккумулятора.

Форматы аудио- и видеофайлов

Видео (вместе с аудио) записывается в формате MPEG-4 (MOV). В режиме “Camera Off” (выключенная камера) аудиоданные сохраняются в отдельном файле в несжатом формате WAV (качеством до 24 бит/96 кГц).

Хранение данных

Рекордер Q2n-4K способен записывать на карты памяти microSD, microSDHC и microSDXC. Используя карты microSDXC большого объема, вы можете записывать длинные сессии в один файл.

Функции и возможности

Высококачественный 150-градусный объектив (диафрагма F2.8/15,2 мм);

12 пресетов сцены для различных условий освещения, плюс режим автоматической настройки камеры под особые условия;

Встроенные микрофоны типа X/Y с максимальным уровнем звукового давления 120 дБ SPL;

Возможность использования в качестве аудиорекордера, сохраняя звук в формате WAV качеством до 24-бит/96кГц;

Пять режимов Field of View (Поле зрения);

Запись непосредственно на microSD, microSDHC, microSDXC-карты объемом до 256 Гб, что позволяет осуществлять запись в течение продолжительного времени;

Легкая запись нажатием одной кнопки;

Цветной LCD-дисплей;

Поддержка трех HD-режимов, 720p, 1080p и 4K;

Битрейт видео до 76 Mbps для повышенного качества картинки;

Частота кадров 4K/30fps, 4K/25fps, 4K/24fps, 1080p/60fps, 1080p/50fps, 1080p/30fps, 1080p/25fps, 1080p/24fps, 720p/30fps, 720p/25fps;

HDMI выход для подключения к HD-телевизорам, NTSC или PAL;

Запись видео (со звуком) в формате MOV;

Регулятор уровня, выполненный в аналоговом стиле с экранным индикатором;

Функция Auto Gain для автоматического контроля выходного уровня аудио;

Стерео вход для подключения внешних устройств, поддержка Plug-In Power;

Разъем для наушников для быстрого мониторинга аудио;

Фильтр верхних частот для удаления низкочастотного шума и помех;

USB-интерфейс для прямой трансляции и передачи данных;

Совместимость с OBS (Open Broadcaster Software), Skype и другими популярными сервисами для организации онлайн-трансляций;

Функция USB-микрофона для использования с компьютером или iOS-устройствами (для подключения требуется комплект Apple iPad Camera Connection Kit или адаптер Lightning to USB);

Питается от двух стандартных батареек АА;

Оснащен креплением для установки на стандартный штатив.

Комплект поставки:

Портативный видеорекордер Q2n-4K

Бленда

Крышка для объектива

Батарейки типа AA (2 шт)

Руководство пользователя

Опциональные аксессуары: