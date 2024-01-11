Видеокамера Zoom Q2n-4K с аудиорекордером
Код товара : УТ-00041899
Артикул : Q2n-4K
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Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Фотосъёмка
Баланс белого
авто
Цифровой зум
изменяемый угол обзора (5 шагов): WIDE–0–TELE
Цветовое пространство
sRGB
Съёмка видео
Битрейт
нет данных
Видеосъемка
4K: 30p, HD 1080: 60p, функция веб-камеры
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MOV
Формат записи звука
линейный PCM, до 96 кГц, 24 бит
Источники питания
Питание
2 АА батарейки (щелочные: 30 минут, NI-MH - до 1 часа, литиевые: 2 часа), питание по USB 5В 1А
Вход внешнего питания
USB 2.0 (micro B)
Прочие особенности
Особые характеристики
функции USB-микрофона и USB-вебкамеры
Комплектация
бленда, крышка для объектива, батарейки типа AA (2 шт), руководство пользователя
Дата анонса
ноябрь 2018 г
Фокусировка
Автофокус
Есть
Физические характеристики
Размеры
58.7 х 68.5 х 83 мм
Вес
124 г
Вес (брутто), г
Объектив
Оптический зум
нет
Стабилизатор изображения
нет
Объектив
F2.8, угол обзора 150 градусов
Видоискатель и дисплей
Видоискатель
нет
Дисплей
1.77" полноцветный ЖК (160 x 128)
Память и интерфейсы
Разъемы
вход для микрофона 3.5 мм, разъем для наушников 3.5 мм
Подключение к компьютеру
USB 2.0 (micro B)
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
microSDHC/microSDXC (класс 10 или выше, объем до 256 ГБ)
Беспроводное подключение
Нет
Внутренняя память
нет
Матрица
Датчик изображения
1/2.3" 16 M-flexible CMOS-сенсор
Соотношение сторон
16:9
Подсветка
Встроенная подсветка
Нет
Описание
Качественная картинка под стать звуку
Записывайте сольные или групповые выступления при помощи пяти настроек угла обзора (FOV). Благодаря 150-градусному объективу и цветному ЖК-дисплею, Q2n-4K всегда ловит нужный ракурс. Записывайте видео в разрешении Ultra HD 4K одним нажатием кнопки. Берите идеальный ракурс с помощью 150-градусного объектива и цветного ЖК-дисплея Q2n-4K и начинайте запись премиум-качества вплоть до 4K Ultra HD нажатием одной кнопки.
Качественный звук для 4K-видео
Q2n-4K оснащен X/Y стереомикрофонами, которые способны записывать любой звук от саксофона до тяжелого метала.
Снимайте при любом освещении
Сценическое освещение может неудачно попасть в объектив и испортить хороший кадр. Специально для таких случаев Q2n-4K оснащен технологией расширенного динамического диапазона (HDR), которая автоматически настроит экспозицию, чтобы предотвратить засвечивание видео.
Подстраивайтесь под сцену
12 предустановленных пресетов сцены позволят вам проводить съемку в самых разных условиях. Среди них вы найдете “Jazz Club” (джаз-клуб), “Concert Light” (концертное освещение), “Dance Club” (танцевальный клуб) и “Outdoor” (на открытом воздухе). В Q2n-4K также присутствует автоматический режим, который сам подстроит баланс под текущее освещение.
Мониторинг
Осуществляйте мониторинг звука, подключив наушники к 3,5-миллиметровому разъему рекордера Q2n-4K.
Трансляция с высококачественным звуком
Q2n-4K — это универсальная камера для музыкантов, которая позволяет транслировать ваши выступления на Facebook, YouTube и т.д. Вы также можете выводить звук с Q2n-4K на ваше iOS-устройство* для проведения мобильных подкастов и трансляций.
* Для подключения требуется адаптер Apple iPad Camera Connection Kit.
Смотрите на большом экране
Видеорекордер Q2n-4K оснащен HDMI выходом, который позволяет воспроизводить записанное видео на широкоэкранном телевизоре.
Снимайте в 4K в 4 раза дольше!
С помощью опционального блока батарей BCQ-2n вы можете увеличить время работы вашего рекордера в четыре раза. Кроме того, Q2n-4K может питаться от любого портативного внешнего USB-аккумулятора.
Форматы аудио- и видеофайлов
Видео (вместе с аудио) записывается в формате MPEG-4 (MOV). В режиме “Camera Off” (выключенная камера) аудиоданные сохраняются в отдельном файле в несжатом формате WAV (качеством до 24 бит/96 кГц).
Хранение данных
Рекордер Q2n-4K способен записывать на карты памяти microSD, microSDHC и microSDXC. Используя карты microSDXC большого объема, вы можете записывать длинные сессии в один файл.
Функции и возможности
- Высококачественный 150-градусный объектив (диафрагма F2.8/15,2 мм);
- 12 пресетов сцены для различных условий освещения, плюс режим автоматической настройки камеры под особые условия;
- Встроенные микрофоны типа X/Y с максимальным уровнем звукового давления 120 дБ SPL;
- Возможность использования в качестве аудиорекордера, сохраняя звук в формате WAV качеством до 24-бит/96кГц;
- Пять режимов Field of View (Поле зрения);
- Запись непосредственно на microSD, microSDHC, microSDXC-карты объемом до 256 Гб, что позволяет осуществлять запись в течение продолжительного времени;
- Легкая запись нажатием одной кнопки;
- Цветной LCD-дисплей;
- Поддержка трех HD-режимов, 720p, 1080p и 4K;
- Битрейт видео до 76 Mbps для повышенного качества картинки;
- Частота кадров 4K/30fps, 4K/25fps, 4K/24fps, 1080p/60fps, 1080p/50fps, 1080p/30fps, 1080p/25fps, 1080p/24fps, 720p/30fps, 720p/25fps;
- HDMI выход для подключения к HD-телевизорам, NTSC или PAL;
- Запись видео (со звуком) в формате MOV;
- Регулятор уровня, выполненный в аналоговом стиле с экранным индикатором;
- Функция Auto Gain для автоматического контроля выходного уровня аудио;
- Стерео вход для подключения внешних устройств, поддержка Plug-In Power;
- Разъем для наушников для быстрого мониторинга аудио;
- Фильтр верхних частот для удаления низкочастотного шума и помех;
- USB-интерфейс для прямой трансляции и передачи данных;
- Совместимость с OBS (Open Broadcaster Software), Skype и другими популярными сервисами для организации онлайн-трансляций;
- Функция USB-микрофона для использования с компьютером или iOS-устройствами (для подключения требуется комплект Apple iPad Camera Connection Kit или адаптер Lightning to USB);
- Питается от двух стандартных батареек АА;
- Оснащен креплением для установки на стандартный штатив.
Комплект поставки:
- Портативный видеорекордер Q2n-4K
- Бленда
- Крышка для объектива
- Батарейки типа AA (2 шт)
- Руководство пользователя
Опциональные аксессуары:
- BCQ-2n — внешний блок батарей
- WSU-1 – универсальная пушистая ветрозащита
- HS-1 — переходник для крепления «горячий башмак»
- MA-2 — адаптер для крепления на микрофонную стойку
- AD-17 – сетевой адаптер
- ACM-1 – крепление для установки на экшн-камеры
- SCU-20 – универсальный мягкий чехол
- MSM-1 – крепление для установки на микрофонную стойку*
Видео