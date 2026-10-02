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Объектив Nikon Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.5-4.8 (состояние 4) (б/у)

  • Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.5-4.8 (состояние 4)
  • Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.5-4.8 (состояние 4)
  • Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.5-4.8 (состояние 4)
  • Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.5-4.8 (состояние 4)
  • Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.5-4.8 (состояние 4)
  • Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.5-4.8 (состояние 4)
  • Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.5-4.8 (состояние 4)
Код товара:УТ-00097769
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-10-02/04

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00097769

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 5414402
Комплектация: Объектив, крышка задняя, крышка передняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.