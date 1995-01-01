Описание

Приложение под ваш рабочий процесс

Чем бы вы ни занимались: записью звука на выезде или созданием музыки и подкастов, цветной сенсорный дисплей H8 подстраивается под ваш рабочий процесс с помощью встроенных опций, выполненных в виде приложений. И все это доступно в одно касание.

Приложение Podcast

Приложение Podcast призвано значительно облегчить жизнь подкастеру. Назначаемые кнопки Sound Pad позволяют с легкостью вызывать звуковые эффекты, фоновую музыку и многое другое. Выберите один из 13 высококачественных встроенных звуков или загрузите c SD-карты свои собственные.

Приложение Music

Приложение Music предоставит вам быстрый контроль над самым важным: уровнями звука, фейдерами, измерением и др. В вашем распоряжении 10 входов и 12 дорожек, так что вы с легкостью сможете записать выступление даже большого ансамбля. Микшируйте, накладывайте аудио поверх уже записанного и шлифуйте ваши записи с помощью эквалайзера и компрессора. Подключитесь к библиотеке Zoom Guitar Lab с помощью USB, чтобы получить доступ к бесчисленному ассортименту моделей усилителей и эффектов.

Приложение Field

Приложение Field идеально подходит для записи звука в полевых условиях, саунд-дизайна, проведения конференций и многого другого. Оно открывает мгновенный доступ к увеличенным индикаторам уровня для каждой дорожки, чтобы вы могли быть уверены, что в ваших записях не будет клиппинга. Здесь также можно задать тип входа, включить фильтр верхних частот, компрессию, лимитер, шумовой порог и другие важные функции.

Микрофонные капсюли

В комплект H8 входит микрофонный капсюль Zoom XYH-6. Он представляет собой два высококачественных двунаправленных микрофона, предназначенных для захвата сигнала непосредственно напротив рекордера. А благодаря удобной системе сменных микрофонных капсюлей Zoom, позволяющей легко и быстро их снимать и устанавливать, вы можете быть всегда уверены, что вы используете правильный микрофон для поставленной задачи.

Zoom H8 совместим с существующей линейкой из шести микрофонных капсюлей, которые устанавливаются и снимаются быстрее, чем объектив камеры.

Микрофонный капсюль XYH-6 входит в комплект Zoom H8 и представляет собой два однонаправленных микрофона, расположенных под углом, которые наиболее чувствительны к сигналам, поступающим спереди, и менее чувствительны к источникам звука сзади и по бокам. X/Y-запись лучше всего подходит для задач, где требуется покрыть широкую область, но при этом сфокусировать основное внимание на центральной части, например, при стереозаписи живых выступлений на сцене. MSH-6 Техника записи «Mid-Side» — это совершенно новый уровень контроля над шириной стереополя. Микрофонный капсюль MSH-6 состоит из двух элементов — однонаправленного микрофона спереди и двунаправленного микрофона сбоку. Вместе со встроенным Mid-Side декодером, эти микрофоны захватывают полностью моносовместимую звуковую картину, которую можно подвергнуть изменениям уже после записи, что идеально для кинопроизводства, создания видео или телевизионных проектов. Микрофонный капсюль XYH-5 состоит из двух однонаправленных микрофонов, расположенных под углом в 90 градусов. Эти микрофоны помещены в специальный антишоковый корпус с изолированными проводами и прорезиненной конструкцией для минимизации вибраций и шумов при эксплуатации, что делает XYH-5 идеальным решением для внестудийной видеографии, прямых трансляций или подкастов. Особый дизайн XYH-5 также позволяет ему записывать звук высокой громкости вплоть до 140 дБ SPL (что эквивалентно звуку реактивного самолета на расстоянии 60 метров), благодаря чему он отлично подходит для живой записи рок-концертов и электронного сбора новостей. Опциональный микрофонный капсюль типа «пушка» SGH-6 оснастит ваш H8 высоконаправленным микрофоном профессионального уровня, превращая его в идеальное решение для записи звука для фильмов, видеороликов, театральных выступлений и электронного сбора новостей. Три элемента, в сочетании с цифровой обработкой сигнала, наделяют SGH-6 возможностями высоконаправленного микрофона-пушки, сохраняя при этом вдвое меньший размер. Он отлично подходит для записи диалогов и повествования в отсутствии стационарного микрофона в кадре. Опциональный комбо-капсюль EXH-6 Dual XLR/TRS оснастит ваш рекордер двумя дополнительными аудиовходами, что позволяет подключать два дополнительных дискретных канала для внешних микрофонов, инструментов, микшеров или портативных музыкальных проигрывателей. Подключайте к нему до шести дискретных сигналов от внешних микрофонов, инструментов, микшеров или портативных музыкальных проигрывателей, чтобы в полной мере воплотить свою задумку. С EXH-6 вы получаете мощь профессиональной звукозаписывающей студии в устройстве, которое помещается у вас на ладони. Микрофонный капсюль SSH-6 типа «стерео-пушка» оснастит ваш H6 сверхнаправленным микрофоном для захвата звука по центру, а также двунаправленным боковым микрофоном, который записывает окружающий звук. SSH-6 отлично подходит для внестудиной записи, позволяя видеографам и создателям мультимедийного контента записывать диалоги или повествование центральным микрофоном, микшируя его окружающим звуком в нужных пропорциях с помощью бокового микрофона.

Новейшее поколение капсюльной системы

Сменные микрофонные капсюли Zoom поколения 2.0 позволят добавить H8 до четырех аудио каналов записи, открывая перед вами дополнительные возможности использования этого рекордера.

Капсюль XAH-8 позволяет захватывать звук в его первозданном виде. Его микрофоны можно легким движением перевести из конфигурации XY в более широкую конфигурацию AB, если поставленная задача того требует. VRH-8 – амбифонический микрофонный капсюль, который использует четыре конденсаторных микрофона для записи иммерсивных 360-градусных аудиозаписей. Встроенный акселерометр позаботится о том, чтобы капсюль был всегда правильно направлен, а амбифонический декодер автоматически преобразует аудио в нужный формат, сэкономив вам время при постпроизводстве. EXH-8 – оснащен четырьмя дополнительными XLR-входами, что позволяет расширить их общее количество до десяти. Каждый дополнительный вход имеет собственную ручку управления усилением и PAD-переключатель. Вы даже можете подключить к H8 свои любимые конденсаторные микрофоны – для этого достаточно подключить к капсюлю EXH-8 внешний источник фантомного питания.

Дистанционное управление

Вы можете осуществлять мониторинг уровней и подавать команды кнопок REC, PLAY и STOP в любом режиме работы H8 непосредственно с вашего iOS-устройства. Просто подключите к H8 беспроводной Bluetooth-адаптер BTA-1 и подключитесь к своему iOS-устройству.

*Адаптер BTA-1 продается отдельно.

Входы и выходы

H8 предлагает четыре XLR-выхода с выделенными PAD-переключателями и ручками управления усилением. Два дополнительных совмещенных разъема XLR/TRS с Hi-Z переключателями позволяют захватывать сигнал линейного уровня, микрофон или напрямую записывать звук с электро- или бас-гитары. Специально для мониторинга предусмотрен 3,5-мм выход для наушников, а также выделенный линейный стереовыход для прямого подключения к камере.

Мультиканальный аудиоинтерфейс

Вдобавок ко всему, новый Zoom H8 – это мощный USB аудиоинтерфейс. Подключитесь по USB к вашему ПК, Mac, iPad или планшету и получите в свое распоряжение до 12 каналов одновременной записи.

Время записи и форматы файлов

Всего четырех батареек AA будет достаточно для работы продолжительностью более 15 часов. Или работайте без ограничений с помощью опционального сетевого адаптера AD-17.

H8 записывает аудио в BWF-совместимые WAV- и MP3-файлы.

Передовые возможности обработки аудио

В комплект Zoom H8 входит бесплатная лицензия на программное обеспечение Steinberg Cubase LE и WaveLab Cast, благодаря которому вы сможете не только записывать аудио высочайшего качества, но и получите широкие возможности для обработки, редактирования и микширования ваших проектов.

Подкастинг

WaveLab Cast позволяет напрямую соединяться с такими каталогами подкастов, как Spreaker или Podbean*. Вы можете быстро загружать свои подкасты, а также напрямую создавать и публиковать RSS-каналы.

Звук для видео

Загрузите свои видеофайлы, и WaveLab Cast автоматически извлечет из них звук. Вы можете использовать инструменты редактирования, чтобы избавиться от нежелательных шумов, отрегулировать уровни и удалить громкие сибилянты. Опции измерения позволяют создавать новые треки, добавлять свою музыку, применять эквалайзер и компрессию. Повторно замените аудиодорожку вашего видеофайла при помощи функций экспорта WaveLab Cast.

Запись в полевых условиях

WaveLab Cast поддерживает качество звука до 96 кГц и включает в себя передовой ресемплер. RestoreRig удалит шум и нежелательные звуки. Вы можете создавать новые файлы при помощи функций Snap и настроек Crossfade. Закончив работу над проектом, вы сможете экспортировать свои аудиофайлы в любом популярном формате аудио.

Функции и возможности

Индивидуальные приложения для полевой записи, музыки и подкастинга.

Три разных интерфейса для полевой записи, музыки и подкастинга.

Сменные микрофонные капсюли.

Одновременная запись на 12 дорожек.

Четыре микрофонных входа и два совмещенных разъема XLR/TRS.

Ручка управления усилением и PAD-переключатели -20 дБ или Hi-Z переключатель для каждого входа.

В комплекте микрофонный капсюль XYH-6 X/Y с дополнительным микрофонным/линейным стереовходом 3,5 мм.

Фантомное питание для четырех основных входов XLR: +24/+48 В.

Большой цветной сенсорный ЖК-дисплей.

Запись непосредственно на SD, SDHC и SDXC карты объемом до 512 ГБ.

Поддержка BWF-совместимого аудио качеством до 24-бит/96 кГц (WAV и различные варианты формата MP3).

Функции Авто-запись (Auto-record), Предзапись (Pre- record) и Резервная запись (Backup-record) помогут вам не упустить идеальный дубль.

Встроенные эффекты, включая фильтр обрезки низких частот, компрессор и лимитер.

Режим мультиканального и стерео USB аудиоинтерфейса для ПК/Mac/iPad.

Более 15 часов работы от четырех батареек AA.

Комплект поставки портативного аудиорекордера H8:

Портативный рекордер ZOOM H8

Микрофонный капсюль X/Y XYH-6

Четыре батарейки AA

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