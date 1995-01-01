Портативный рекордер Zoom H8
Код товара : УТ-00047568
Артикул : H8
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Воспроизведение
динамик, наушники
Динамик
400 мВт 8 Ом, моно
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC карты
Микрофоны
направленный X/Y стерео 90 – 120° (модель XYH-6)
Мультитрековая запись
44,1 / 48 / 96 кГц, 16 / 24-бит, 12 входов/2 выхода
Питание
4 батарейки AA или питание от шины USB (USB micro B, 5В 1А)
Формат записи MP3
128 / 192 / 320 kbps
Формат записи PCM
WAV: 44,1 / 48 / 96 кГц, 16 / 24-бит, моно / стерео
Другие характеристики
Вес
354 г корпус + 130 г микрофонный капсюль XYH-6, без учета элементов питания
Вес (брутто), г
0.007
Комплектация
рекордер, микрофонный капсюль X/Y XYH-6, 4 батарейки АА, руководство
Описание
Приложение под ваш рабочий процесс
Чем бы вы ни занимались: записью звука на выезде или созданием музыки и подкастов, цветной сенсорный дисплей H8 подстраивается под ваш рабочий процесс с помощью встроенных опций, выполненных в виде приложений. И все это доступно в одно касание.
В комплект H8 входит микрофонный капсюль Zoom XYH-6. Он представляет собой два высококачественных двунаправленных микрофона, предназначенных для захвата сигнала непосредственно напротив рекордера. А благодаря удобной системе сменных микрофонных капсюлей Zoom, позволяющей легко и быстро их снимать и устанавливать, вы можете быть всегда уверены, что вы используете правильный микрофон для поставленной задачи.
- Микрофонный капсюль XYH-6 входит в комплект Zoom H8 и представляет собой два однонаправленных микрофона, расположенных под углом, которые наиболее чувствительны к сигналам, поступающим спереди, и менее чувствительны к источникам звука сзади и по бокам. X/Y-запись лучше всего подходит для задач, где требуется покрыть широкую область, но при этом сфокусировать основное внимание на центральной части, например, при стереозаписи живых выступлений на сцене.
- MSH-6 Техника записи «Mid-Side» — это совершенно новый уровень контроля над шириной стереополя. Микрофонный капсюль MSH-6 состоит из двух элементов — однонаправленного микрофона спереди и двунаправленного микрофона сбоку. Вместе со встроенным Mid-Side декодером, эти микрофоны захватывают полностью моносовместимую звуковую картину, которую можно подвергнуть изменениям уже после записи, что идеально для кинопроизводства, создания видео или телевизионных проектов.
- Микрофонный капсюль XYH-5 состоит из двух однонаправленных микрофонов, расположенных под углом в 90 градусов. Эти микрофоны помещены в специальный антишоковый корпус с изолированными проводами и прорезиненной конструкцией для минимизации вибраций и шумов при эксплуатации, что делает XYH-5 идеальным решением для внестудийной видеографии, прямых трансляций или подкастов. Особый дизайн XYH-5 также позволяет ему записывать звук высокой громкости вплоть до 140 дБ SPL (что эквивалентно звуку реактивного самолета на расстоянии 60 метров), благодаря чему он отлично подходит для живой записи рок-концертов и электронного сбора новостей.
- Опциональный микрофонный капсюль типа «пушка» SGH-6 оснастит ваш H8 высоконаправленным микрофоном профессионального уровня, превращая его в идеальное решение для записи звука для фильмов, видеороликов, театральных выступлений и электронного сбора новостей. Три элемента, в сочетании с цифровой обработкой сигнала, наделяют SGH-6 возможностями высоконаправленного микрофона-пушки, сохраняя при этом вдвое меньший размер. Он отлично подходит для записи диалогов и повествования в отсутствии стационарного микрофона в кадре.
- Опциональный комбо-капсюль EXH-6 Dual XLR/TRS оснастит ваш рекордер двумя дополнительными аудиовходами, что позволяет подключать два дополнительных дискретных канала для внешних микрофонов, инструментов, микшеров или портативных музыкальных проигрывателей. Подключайте к нему до шести дискретных сигналов от внешних микрофонов, инструментов, микшеров или портативных музыкальных проигрывателей, чтобы в полной мере воплотить свою задумку. С EXH-6 вы получаете мощь профессиональной звукозаписывающей студии в устройстве, которое помещается у вас на ладони.
- Микрофонный капсюль SSH-6 типа «стерео-пушка» оснастит ваш H6 сверхнаправленным микрофоном для захвата звука по центру, а также двунаправленным боковым микрофоном, который записывает окружающий звук. SSH-6 отлично подходит для внестудиной записи, позволяя видеографам и создателям мультимедийного контента записывать диалоги или повествование центральным микрофоном, микшируя его окружающим звуком в нужных пропорциях с помощью бокового микрофона.
Сменные микрофонные капсюли Zoom поколения 2.0 позволят добавить H8 до четырех аудио каналов записи, открывая перед вами дополнительные возможности использования этого рекордера.
- Капсюль XAH-8 позволяет захватывать звук в его первозданном виде. Его микрофоны можно легким движением перевести из конфигурации XY в более широкую конфигурацию AB, если поставленная задача того требует.
- VRH-8 – амбифонический микрофонный капсюль, который использует четыре конденсаторных микрофона для записи иммерсивных 360-градусных аудиозаписей. Встроенный акселерометр позаботится о том, чтобы капсюль был всегда правильно направлен, а амбифонический декодер автоматически преобразует аудио в нужный формат, сэкономив вам время при постпроизводстве.
- EXH-8 – оснащен четырьмя дополнительными XLR-входами, что позволяет расширить их общее количество до десяти. Каждый дополнительный вход имеет собственную ручку управления усилением и PAD-переключатель. Вы даже можете подключить к H8 свои любимые конденсаторные микрофоны – для этого достаточно подключить к капсюлю EXH-8 внешний источник фантомного питания.
В комплект Zoom H8 входит бесплатная лицензия на программное обеспечение Steinberg Cubase LE и WaveLab Cast, благодаря которому вы сможете не только записывать аудио высочайшего качества, но и получите широкие возможности для обработки, редактирования и микширования ваших проектов.
- Индивидуальные приложения для полевой записи, музыки и подкастинга.
- Три разных интерфейса для полевой записи, музыки и подкастинга.
- Сменные микрофонные капсюли.
- Одновременная запись на 12 дорожек.
- Четыре микрофонных входа и два совмещенных разъема XLR/TRS.
- Ручка управления усилением и PAD-переключатели -20 дБ или Hi-Z переключатель для каждого входа.
- В комплекте микрофонный капсюль XYH-6 X/Y с дополнительным микрофонным/линейным стереовходом 3,5 мм.
- Фантомное питание для четырех основных входов XLR: +24/+48 В.
- Большой цветной сенсорный ЖК-дисплей.
- Запись непосредственно на SD, SDHC и SDXC карты объемом до 512 ГБ.
- Поддержка BWF-совместимого аудио качеством до 24-бит/96 кГц (WAV и различные варианты формата MP3).
- Функции Авто-запись (Auto-record), Предзапись (Pre- record) и Резервная запись (Backup-record) помогут вам не упустить идеальный дубль.
- Встроенные эффекты, включая фильтр обрезки низких частот, компрессор и лимитер.
- Режим мультиканального и стерео USB аудиоинтерфейса для ПК/Mac/iPad.
- Более 15 часов работы от четырех батареек AA.