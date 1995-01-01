Описание

Чистая запись. Еще лучше, чем прежде:

Специалисты Звуковой лаборатории Zoom постоянно работают над тем, чтобы улучшить производительность и функционал своей линейки аудиорекордеров. Новая разработка H4n Pro включает в себя все качества предыдущей модели и поднимает их на новый уровень.

H4n Pro – это не просто улучшенная версия старой модели, она превосходит своего предшественника H4nSP во всех отношениях. Продвинутые X/Y-микрофоны, невероятно естественные предусилители, а также сверхнизкий шумовой порог позволят вам записывать запись любого типа: от гоночных соревнований до едва слышного пения птиц.

Это абсолютно новый стандарт полевой аудиозаписи.

Идеальный выбор для фильммейкера:

H4n Pro оснащен необходимым набором функций, которые делают его идеальным выбором для записи звука для вашего кинопроекта. Встроенные X/Y-микрофоны позволяют качественно захватывать окружающее звучание, а благодаря двум совмещенным входам вы также сможете подключить к H4n Pro свои собственные микрофоны. Рекордер также оснащен выходом Line/Headphone, с помощью которого легко подключиться к камере и подавать на нее высококачественное аудио с микрофона.



Несравненное качество записи на концертах:

Pro-модель идеально подойдет для записи живых выступлений. H4n PRO выдерживает громкость вплоть до 140 дБ SPL, благодаря чему он справится к любой задачей, начиная от разрывающего голову тяжелого металла и заканчивая глубокими басами музыки в стиле EDM. Записывая выступления на H4n Pro, вы можете объединить линейный сигнал* с вашего микшерного пульта вместе с окружающим звуком концертного зала.

Линейный уровень +4dBu не поддерживается.



Для подкастеров и журналистов:

Сочетание гибкости, компактности и высокого качества записи делает аудиорекордер H4n Pro настоящей находкой для подкастера, журналиста, блоггера и т.п. Поддержка фантомного питания позволит вам использовать петличный микрофон во время ваших репортажей или интервью. На всех ваших записях будет сделана отметка о времени, что облегчит их синхронизацию с видео при постпродакшне. Кроме того, вы можете встраивать аудиопоток в ваше видео в режиме реального времени при помощи 1/8-дюймового стерео разъема.

Ваша мобильная студия:

Рекордер H4n Pro позволяет вам осуществлять овердаббинг, записывать в режиме Punch-In, применять студийные инструментальные эффекты и эмуляторы. Этого функционала достаточно для того, чтобы с нуля создавать собственные композиции. Версия Pro может также выступать в качестве 2-канального USB-аудиоинтерфейса для ПК и Mac. Подключите к работу ваши программу для работы со звуком и используйте Cubase LE, который входит в комплект H4n Pro.

Качественные микрофонные предусилители:

Pro-версия H4n оснащена такими же высококачественными и бесшумными микрофонными предусилителями, как и на топовых моделях рекордеров Zoom H5 H6, что позволяет записывать и воспроизводить аудио в качестве до 24 бит/96 кГц. Улучшенный шумовой порог (-120 dbU EIN) защищает ваши записи от шумов и звуковых артефактов.

Встроенная стерео запись:

Стерео запись по технологии X/Y позволяет покрыть широкую область, одновременно захватывая звук из центра источника с максимальной чистотой и качеством. Разнонаправленные микрофоны можно установить под углом в 90 градусов для записи сигнала из узкой области или под углом в 120 градусов для покрытия широкого пространства.

H4n Pro оснащен встроенным MS-декодером для записи по технологии Mid-Side с внешних микрофонов. Он позволяет вам регулировать ширину стереополя, что особенно полезно при саунд-дизайне и проведении трансляций.

Входы и выходы:

Входы: H4n Pro оснащен двумя совмещенными разъемами, к которым можно подключать либо XLR-кабели, либо балансные и небалансные 1/4-дюймовые кабели, передающие микрофонный, линейный или инструментальный сигналы. На любой из разъемов можно подать фантомное питание (+24 или +48 Вольт). Кроме того, здесь есть 1/8-дюймовый микрофонный разъем для внешних источников аудио, включая петличные микрофоны, требующие 2.5В Plug-in питания.

Выходы: Благодаря 1/8-дюймовому линейному выходу с выделенным регулятором громкости, вы можете осуществлять прямой мониторинг ваших записей в режиме реального времени. Кроме того, H4n Pro оснащен встроенным монофоническим динамиком, благодаря которому можно быстро воспроизводить только что сделанные записи. Вдобавок к этому, устройство оснащено USB-портом для быстрой передачи файлов, обновления прошивки, а также для использования его в качестве 2-канального аудиоинтерфейса.

Форм-фактор:

Обновленный, эргономичный прорезиненный корпус идеально подойдет для использования в полевых условиях или для установки на видеокамеру, а запирающиеся разъемы XLR/TRS позаботятся об идеальной прочности подключения вашего микрофона. Легкость в транспортировки делает рекордер H4n Pro очень удобным решением для мобильной записи.

Три режима записи:

Режим стерео использует для записи встроенный микрофон X/Y (или внешние микрофоны), что удобно использовать для записи живых выступлений, игру на акустических инструментах, диалоги, интервью и т.п.

В 4-канальном режиме вы можете записывать сигнал с X/Y-микрофона, а также с двух входов одновременно. Этот режим отлично подходит для одновременной записи живого звука из помещения и сигнала из микшерной консоли.

Мультитрековый режим превращает ваш рекордер в настоящую мобильную 4-трековую студию со встроенными эффектами, функциями овердаббинга и возможностью работы с ранее записанными аудиофайлами.

Функции записи:

Предварительная запись (для 4-канального/стерео режима)

Функция предварительной записи позаботится о том, чтобы вы никогда не опаздывали с началом записи. Устройство постоянно прослушивает окружающий звук и сохраняет последние две секунды до того, как вы нажмете кнопку записи.

Одну секунду при записи в 96k или в 4-канальном режиме.

Автоматическая запись (для 4-канального/стерео режима)

Эта функция позволяет вашему H4n Pro автоматически начинать запись, когда уровень звука достигает определенного уровня, который задал пользователь. Кроме того, здесь имеется функция автоматической остановки записи, которая прекращает запись, когда уровень сигнала падает ниже заданного уровня.

Дистанционное управление:

Используйте опциональный пульт RC4, чтобы управлять вашим H4n Pro на расстоянии. RC4 позволяет начинать и останавливать запись, осуществлять перемотку файлов, переключаться между входами, а также регулировать уровни записи и воспроизведения.

Встроенные эффекты:

Аудиорекордер Zoom H4n Pro оснащен набором эффектов и эмуляторов студийного уровня. На ваш выбор предлагается широкий набор эффектов, который включает в себя компрессор, лимитер, реверберацию, дилэй, эхо, фильтр верхних частот и другие.

Кроме того, устройство оснащено встроенным метрономом, тюнером, а также десятками эмуляторов усилителей и эффектов, предназначенных для электро и бас-гитар. Кроме того, вы можете зацикливать воспроизведение ваших записей, регулируя при этом питч и скорость по вашему усмотрению, что, по сути, превращает H4n Pro в Phrase Training-устройство.

Поддерживаемые типы файлов:

H4n Pro поддерживает аудио как в формате WAV, так и в MP3. Он поддерживает 16 и 24-битные WAV-файлы с частотой дискретизации 44,1/48/96 кГц. В WAV-файлах автоматически проставляется время, что делает их BWF-совместимыми и облегчает синхронизацию с видео при пост-продакшне.

Срок службы батареи и время записи:

Ручной рекордер Zoom H4n Pro питается от двух батареек типа АА, и может работать до 6 часов в нормальном режиме или до 10 часов в режиме STAMINA. Опциональный сетевой адаптер AD-14 позволяет подключать ваш H4n Pro к обычной сетевой розетке.

H4n Pro поддерживает SD и SDHC-карты объемом до 32 гигабайт. На графике ниже показано максимальное время записи для различных типов файлов и объемов карт памяти.

Программное обеспечение для работы со звуком:

В комплект поставки рекордера Zoom H4n Pro входит бесплатная лицензия на программное обеспечение Steinberg Cubase LE для создания и микширования музыки, а также звуковой редактор WaveLab LE. Таким образом, в ваших руках будет полноценный набор инструментов для работы со звуком. Создавайте собственную музыку, используя режим аудиоинтерфейса, или расширьте ваши возможности при помощи программного обеспечения от Steinberg.

В комплект поставки Zoom H4n Pro входит:

Cubase LE8 для Mac OS X 10.9/10.10/10.11 и Windows 7/8/8.1/10

WaveLab LE9 для Mac OS X 10.10/10.11 и Windows 7/8/8.1/10

Для получения подробной информации об активации и обновлениях, посетите специальную страницу поддержки по программному обеспечению Steinberg.

Обзор функций и возможностей:

Одновременная запись с четырех дорожек

Высококачественные микрофонные предусилители

Встроенные X/Y стерео микрофоны с регулируемым углом в 90 или 120 градусов

Запись до 140 dB SPL с X/Y микрофонов

Два микрофонных/линейных входа с комбо-коннекторами XLR/TRS

1/8-дюймовый стерео вход для микрофона

+24 или +48В фантомного питания для основных входов, Plug-in питание (2,5В) для микрофонного/линейного входа

Выход для наушников с независимым регулятором громкости

Обновленный прорезиненный и эргономичный корпус с улучшенным 1.9-дюймовым LCD-дисплеем с подсветкой

Встроенный динамик для быстрого воспроизведения записей

Запись на SD и SDHC-карты объемом до 32 Гб

Поддержка аудио качеством до 24-бит/96 кГц в BWF-совместимых WAV и MP3 форматах

Поддержка записи по технологии Mid-Side

Встроенный микшер: преобразование 4 дорожек в стерео или стерео в двойное моно

До 99 меток при записи

Встроенные эффекты, включая компрессор/лимитер, фильтр верхних частот, модуляцию, реверберацию/задержку, а также модели эмуляторов усилителей

Функции нормализации (максимальное усиление) и разделения файлов

Хроматический тюнер и метроном

Воспроизведение петель с выбором начальной и конечной точек

Регулирование скорости воспроизведения от 50% до 150% без влияния на питч

Регулирование питча без влияния на скорость воспроизведения

USB-порт для передачи файлов с компьютера на устройство и наоборот

Режим двухканального интерфейса для ПК или Mac

Устанавливается на микрофонную стойку, треножник или непосредственно на цифровую камеру при помощи адаптера «горячий башмак»

Питается от двух стандартных батареек типа AA (алкалиновых или NiMH) и может работать до 6 часов (до 10 часов в режиме STAMINA).

Комплектация:

Ручной рекордер H4n Pro

Защитный чехол

Две батарейки типа AA

Руководство пользователя

Бесплатная лицензия на программное обеспечение Steinberg Cubase LE и WaveLab LE

Опциональные аксессуары:

Защитный чехол PCH-4n (совместим как с H4n, так и с H4n Pro)

Универсальная пушистая ветрозащита WSU-1

Ручка-переходник для установки рекордера на микрофонную стойку в держатель для микрофона MA2

Проводной пульт ДУ RC4

Адаптер-переходник «горячий башмак» HS-1

Сетевой адаптер AD-14

Аксессуары, которые входят в набор APH-4nPro:

Пушистая ветрозащита

Кабель-разветвитель

Кабель-аттенюатор

USB-кабель

Сетевой адаптер



