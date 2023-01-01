Портативный рекордер Zoom H2n
Код товара : УТ-00019531
Артикул : H2n
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Официальная гарантия Zoom 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Вход для внешнего микрофона
Mini jack (3,5 мм)
Метроном
Есть
Формат записи MP3
44.1 / 48 кГц, битрейт 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 160 / 192 / 224 / 256 / 320 kbps
ВЧ фильтр
Есть
Воспроизведение
динамик, наушники
Микрофоны
X/Y 90° стерео + Mid-Side стерео
Питание
2 АА батарейки (LR6), сетевой адаптер AD-17 (DC5V/1A)
Формат записи PCM
44.1 / 48 / 96 кГц, 16 / 24-бит WAV (BWF), стерео или 4-канальный
Динамик
400 мВт, 8 Ом, моно
Карта памяти
micro SD / SDHC карты (до 32Гб)
Другие характеристики
Комплектация
карта памяти 2 Гб microSD, 2 батарейки АА щелочные
Вес (брутто), г
0.007
Вес
130 г (без батареек)
Описание
H2n — новый стандарт качества в звукозаписи:
Корпорация Zoom представляет вашему вниманию новое поколение рекордеров в лице Н2n – самого инновационного портативного рекордера на сегодняшний день. Все новаторские функции собраны в корпусе этого портативного устройства, позволяющего записывать чистый звук везде, где бы вы ни находились. В кино- и радиовещании, журналистике, подкастинге, музыкальных представлениях, песнях и репетициях – Н2n обеспечит потрясающее качество записи. Вне зависимости от сферы применения, Н2n обеспечит наилучшую стерео запись, и при всём при этом легко поместится в Вашем кармане. Zoom H2n — новый стандарт в портативной звукозаписи.
Первый портативный рекордер с технологией Mid-Side:
Zoom Н2n – первый портативный рекордер, поддерживающий Mid-Side стерео запись. Технология Mid-Side сочетает в себе однонаправленный средний микрофон, улавливающий звук непосредственно перед Вами и двунаправленный сторонний микрофон, улавливающий звук слева и справа. Путем регулировки баланса лево/право стороннего микрофона, можно контролировать ширину стерео поля, что даёт Вам невероятную гибкость в процессе звукозаписями. При записи в режиме RAW, ширину стерео поля можно регулировать даже по окончании записи.
X/Y микрофоны:
Встроенные 90-градусные X/Y конденсаторные стерео микрофоны расположены на одной оси с двунаправленным сторонним микрофоном. При подобной конструкции микрофон всегда находится на равном расстоянии от источника звука, гарантируя идеальную локализацию и отсутствие сдвига фаз. В результате получается блестящая стерео запись с естественной глубиной и точным отображением.
5 новых микрофонных капсюлей обеспечивают 4 уникальных режима записи:
Отличительной особенностью Zoom Н2n являются 5 встроенных микрофонных капсюлей. Такая конструкция обеспечивает Н2n 4 уникальных режима записи: стерео Mid-Side (MS) , стерео 90° X/Y, двухканальный и четырехканальный объемный звук.
Создавайте великолепные объемные записи на все 360°
При одновременном использовании микрофонов Mid-Side и X/Y, Вы сможете создавать впечатляющее объемное звучание на все 360°. Выбирайте между двухканальным режимом, сочетающим в себе Mid-Side и X/Y микрофоны, и четырехканальным режимом, записывающим два отдельных стерео файла, что обеспечивает еще больше возможностей на завершающем этапе звукозаписи. Независимо от того, в каком режиме вы работаете, вы получите идеально сбалансированный объемный звук.
Линейная PCM-запись до 24бит/96кГц качества:
Zoom Н2n поддерживает линейную PCM WAV (Pulse Code Modulation) запись 24бит/96кГц, что намного превышает стандартное CD-качество. Используйте WAV-формат высокого разрешения, для точной записи как реалистичных звуков природы, так и акустических инструментов. Для пересылки своих записей по электронной почте и для распространения в сети Интернет, выберите один из дюжины разновидностей MP3 форматов.
Поддержка формата Broadcast Wave:
Zoom Н2n поддерживает формат Broadcast Wave (BWF), используемый в радиовещании. В этом формате, каждый файл имеет ряд атрибутов: дату и время создания, а также до 99 трек-меток (ключевых точек), для помощи в управлении файлами и в поиске желаемой точки в записи.
Новый дизайн пользовательского интерфейса:
Zoom Н2n удивительно прост в использовании. Благодаря новому дизайну пользовательского интерфейса, необходимые элементы управления всегда под рукой и делают процесс звукозаписи студийного качества простым и понятным каждому. Н2n также снабжен арсеналом комплексных функций, включая автоматическую регулировку усиления, компрессор/лимитер, фильтр обрезки нижних частот и многое другое.
Вспомогательные функции воспроизведения:
Различные функции воспроизведения делают Zoom Н2n прекрасным помощником как в занятиях музыкой, так и в языковой практике. Используйте функцию изменения скорости воспроизведения для регулировки скорости от 50% до 150% от оригинала, клавиши управления для регулировки питча, а также функцию повторения для циклического воспроизведения желаемого интервала. Н2n даже можно использовать в качестве музыкального плеера, так как он поддерживает функцию воспроизведения одного или нескольких треков в папке, один раз или с повторением. Тюнер и метроном, также являются довольно полезными функциями при занятиях с различными музыкальными инструментами.
Встроенный редактор аудио:
Вы можете редактировать аудио прямо на Zoom Н2n. Без подключения к компьютеру, можно разделить и нормализовать записанные файлы, для максимизации качества записи. Вы можете также использовать MP3-кодер для конвертации файлов WAV в MP3.
Функция восстановления данных для защиты от непредвиденных ошибок:
Теперь Вам не придется беспокоиться о сохранности Ваших записей, т.к. Zoom Н2n содержит новую функцию восстановления данных. Если у Вас разрядилась батарейка или случайно отключилось питание, Ваши данные будут автоматически восстановлены при следующем включении H2n
20 часов работы на батарейках:
Zoom Н2n обеспечивает более 20 часов непрерывной работы от двух стандартных щелочных АА батареек! Эта удивительная особенность делает Н2n ещё более гибким и удобным в использовании. Кроме того, Н2n может работать и от сетевого адаптера, включённого в дополнительный комплект аксессуаров APH-2n.
Аналоговое усиление микрофона для ещё более точной регулировки громкости:
Как правило, цифровая регулировка громкости предлагает либо слишком большую, либо слишком малую чувствительность микрофона. Регулятор аналогового усиления микрофона Н2n позволяет выбрать оптимальное значение усиления для любого приложения.
Встроенный референсный динамик и стерео выход:
Встроенный референсный динамик позволяет незамедлительно прослушивать записанные файлы. Благодаря 1/8-дюймовому стерео выходу, записи также можно воспроизводить с использованием Вашей домашней аудиосистемы или слушать их через наушники.
Поддержка карт памяти SDHC объёмом до 32 Гб:
В Zoom Н2n используются карты памяти SD/SDHC объёмом до 32Гб, которые позволяют вести запись более 50ти часов в формате WAV (16-бит/44,1кГц). При работе в формате MP3 (128 кбит/сек), Вы получите 555 часов стерео записи. Н2n укомплектован SD-картой объёмом 2 Гб.
ЖК-экран теперь больше и ярче.
1,8-дюймовый ЖК-дисплей с подсветкой (разрешение 128х64) обеспечивает уверенный контроль и позволяет легко управлять всеми функциями устройства.
Высокоскоростной интерфейс USB 2.0 для быстрой передачи файлов:
Используйте высокоскоростной интерфейс USB 2.0 для передачи файлов на ваш Mac или ПК, после чего вы можете легко сохранять, редактировать, воспроизводить и обмениваться записями через Интернет. Zoom Н2n даже можно использовать как USB-микрофон, что позволяет производить запись непосредственно на компьютер.
Программное обеспечение WaveLab LE для обработки и монтажа:
Steinberg WaveLab LE можно использовать для редактирования аудио и профессионального монтажа. С помощью предоставляемых возможностей редактирования и высокоуровневой обработки, вы можете превратить свои записи в завершённые произведения профессионального класса.
Комплектация:
- Руководство пользователя
- microSD-карта объемом 2 Гб
- 2 батарейки типа АА
- Программное обеспечение Steinberg WaveLab LE.
Опциональные аксессуары:
- Набор аксессуаров APH-2n, который включает в себя ветрозащиту, пульт дистанционного управления, мягкий чехол, регулируемый штатив, USB-кабель, держатель для микрофонной стойки и сетевой адаптер.