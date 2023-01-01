Описание

H2n — новый стандарт качества в звукозаписи:

Корпорация Zoom представляет вашему вниманию новое поколение рекордеров в лице Н2n – самого инновационного портативного рекордера на сегодняшний день. Все новаторские функции собраны в корпусе этого портативного устройства, позволяющего записывать чистый звук везде, где бы вы ни находились. В кино- и радиовещании, журналистике, подкастинге, музыкальных представлениях, песнях и репетициях – Н2n обеспечит потрясающее качество записи. Вне зависимости от сферы применения, Н2n обеспечит наилучшую стерео запись, и при всём при этом легко поместится в Вашем кармане. Zoom H2n — новый стандарт в портативной звукозаписи.

Первый портативный рекордер с технологией Mid-Side:

Zoom Н2n – первый портативный рекордер, поддерживающий Mid-Side стерео запись. Технология Mid-Side сочетает в себе однонаправленный средний микрофон, улавливающий звук непосредственно перед Вами и двунаправленный сторонний микрофон, улавливающий звук слева и справа. Путем регулировки баланса лево/право стороннего микрофона, можно контролировать ширину стерео поля, что даёт Вам невероятную гибкость в процессе звукозаписями. При записи в режиме RAW, ширину стерео поля можно регулировать даже по окончании записи.

X/Y микрофоны:

Встроенные 90-градусные X/Y конденсаторные стерео микрофоны расположены на одной оси с двунаправленным сторонним микрофоном. При подобной конструкции микрофон всегда находится на равном расстоянии от источника звука, гарантируя идеальную локализацию и отсутствие сдвига фаз. В результате получается блестящая стерео запись с естественной глубиной и точным отображением.

5 новых микрофонных капсюлей обеспечивают 4 уникальных режима записи:

Отличительной особенностью Zoom Н2n являются 5 встроенных микрофонных капсюлей. Такая конструкция обеспечивает Н2n 4 уникальных режима записи: стерео Mid-Side (MS) , стерео 90° X/Y, двухканальный и четырехканальный объемный звук.

Создавайте великолепные объемные записи на все 360°

При одновременном использовании микрофонов Mid-Side и X/Y, Вы сможете создавать впечатляющее объемное звучание на все 360°. Выбирайте между двухканальным режимом, сочетающим в себе Mid-Side и X/Y микрофоны, и четырехканальным режимом, записывающим два отдельных стерео файла, что обеспечивает еще больше возможностей на завершающем этапе звукозаписи. Независимо от того, в каком режиме вы работаете, вы получите идеально сбалансированный объемный звук.

Линейная PCM-запись до 24бит/96кГц качества:

Zoom Н2n поддерживает линейную PCM WAV (Pulse Code Modulation) запись 24бит/96кГц, что намного превышает стандартное CD-качество. Используйте WAV-формат высокого разрешения, для точной записи как реалистичных звуков природы, так и акустических инструментов. Для пересылки своих записей по электронной почте и для распространения в сети Интернет, выберите один из дюжины разновидностей MP3 форматов.

Поддержка формата Broadcast Wave:

Zoom Н2n поддерживает формат Broadcast Wave (BWF), используемый в радиовещании. В этом формате, каждый файл имеет ряд атрибутов: дату и время создания, а также до 99 трек-меток (ключевых точек), для помощи в управлении файлами и в поиске желаемой точки в записи.

Новый дизайн пользовательского интерфейса:

Zoom Н2n удивительно прост в использовании. Благодаря новому дизайну пользовательского интерфейса, необходимые элементы управления всегда под рукой и делают процесс звукозаписи студийного качества простым и понятным каждому. Н2n также снабжен арсеналом комплексных функций, включая автоматическую регулировку усиления, компрессор/лимитер, фильтр обрезки нижних частот и многое другое.

Вспомогательные функции воспроизведения:

Различные функции воспроизведения делают Zoom Н2n прекрасным помощником как в занятиях музыкой, так и в языковой практике. Используйте функцию изменения скорости воспроизведения для регулировки скорости от 50% до 150% от оригинала, клавиши управления для регулировки питча, а также функцию повторения для циклического воспроизведения желаемого интервала. Н2n даже можно использовать в качестве музыкального плеера, так как он поддерживает функцию воспроизведения одного или нескольких треков в папке, один раз или с повторением. Тюнер и метроном, также являются довольно полезными функциями при занятиях с различными музыкальными инструментами.

Встроенный редактор аудио:

Вы можете редактировать аудио прямо на Zoom Н2n. Без подключения к компьютеру, можно разделить и нормализовать записанные файлы, для максимизации качества записи. Вы можете также использовать MP3-кодер для конвертации файлов WAV в MP3.

Функция восстановления данных для защиты от непредвиденных ошибок:

Теперь Вам не придется беспокоиться о сохранности Ваших записей, т.к. Zoom Н2n содержит новую функцию восстановления данных. Если у Вас разрядилась батарейка или случайно отключилось питание, Ваши данные будут автоматически восстановлены при следующем включении H2n



20 часов работы на батарейках:

Zoom Н2n обеспечивает более 20 часов непрерывной работы от двух стандартных щелочных АА батареек! Эта удивительная особенность делает Н2n ещё более гибким и удобным в использовании. Кроме того, Н2n может работать и от сетевого адаптера, включённого в дополнительный комплект аксессуаров APH-2n.

Аналоговое усиление микрофона для ещё более точной регулировки громкости:

Как правило, цифровая регулировка громкости предлагает либо слишком большую, либо слишком малую чувствительность микрофона. Регулятор аналогового усиления микрофона Н2n позволяет выбрать оптимальное значение усиления для любого приложения.

Встроенный референсный динамик и стерео выход:

Встроенный референсный динамик позволяет незамедлительно прослушивать записанные файлы. Благодаря 1/8-дюймовому стерео выходу, записи также можно воспроизводить с использованием Вашей домашней аудиосистемы или слушать их через наушники.

Поддержка карт памяти SDHC объёмом до 32 Гб:

В Zoom Н2n используются карты памяти SD/SDHC объёмом до 32Гб, которые позволяют вести запись более 50ти часов в формате WAV (16-бит/44,1кГц). При работе в формате MP3 (128 кбит/сек), Вы получите 555 часов стерео записи. Н2n укомплектован SD-картой объёмом 2 Гб.

ЖК-экран теперь больше и ярче.

1,8-дюймовый ЖК-дисплей с подсветкой (разрешение 128х64) обеспечивает уверенный контроль и позволяет легко управлять всеми функциями устройства.

Высокоскоростной интерфейс USB 2.0 для быстрой передачи файлов:

Используйте высокоскоростной интерфейс USB 2.0 для передачи файлов на ваш Mac или ПК, после чего вы можете легко сохранять, редактировать, воспроизводить и обмениваться записями через Интернет. Zoom Н2n даже можно использовать как USB-микрофон, что позволяет производить запись непосредственно на компьютер.

Программное обеспечение WaveLab LE для обработки и монтажа:

Steinberg WaveLab LE можно использовать для редактирования аудио и профессионального монтажа. С помощью предоставляемых возможностей редактирования и высокоуровневой обработки, вы можете превратить свои записи в завершённые произведения профессионального класса.

Комплектация:

Руководство пользователя

microSD-карта объемом 2 Гб

2 батарейки типа АА

Программное обеспечение Steinberg WaveLab LE.

Опциональные аксессуары: