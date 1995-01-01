Описание

Ключевые особенности

Управление одним нажатием кнопки.

Монохромный ЖК-дисплей 1.25"

Простое меню с интуитивной навигацией

Два стереомикрофона в конфигурации X/Y (90˚) с макс. уровнем звукового давления до 120 дБ SPL

3,5-мм линейный/микрофонный стереовход

3,5-мм линейный выход/выход для наушников с собственным регулятором громкости.

Кнопка лимитера для ограничения максимального уровня входного сигнала (до 120 дБ SPL).

Функция управления скоростью воспроизведения, фильтр подчеркивания голоса, а также объединение дорожек в стерео.

Функции автоматической записи, предварительной записи и таймера.

Поддержка аудио качеством до 24-бит/96 кГц в BWF-совместимом формате WAV и в различных вариантах формата MP3.

Тон-генератор для фильммейкинга с использованием DSLR- и видеокамер.

Запись непосредственно на карты памяти SD и SDHC объемом до 32 ГБ.

Порт microUSB для обмена данными с компьютером и использования в качестве аудиоинтерфейса.

Питание от двух алкалиновых батареек AAA, литиевых батареек, аккумуляторов NiMH или от сетевого адаптера AD-17.

До 10 часов продолжительной работы с использованием алкалиновых батареек.

Zoom H1n полюбился музыкантам, подкастерам и фильм-мейкерам своим потрясающим качеством записи, легкостью использования и своими скромными размерами. В новой комплектации H1n-VP вместе с рекордером вы получаете кейс с подкладкой, кабель microUSB, адаптер питания AD-17 и поролоновую ветрозащиту, что открывает перед вами еще больше возможностей и расширяет сферу применения H1n.

Флагманское качество Zoom

H1n это универсальный рекордер, который можно везде брать с собой. Он оснащен двумя микрофонами, расположенными в конфигурации X/Y, которые способны записывать стереозвук в высоком качестве (вплоть до 24 бит/96 кГц) в форматах WAV и MP3.

Просто нажмите кнопку «Record»

Управление в одно касание позволяет с легкостью записывать на H1n музыкальные треки, звук для кино, лекции, подкасты и не только. Его монохромный 1,25-дюймовый ЖК-дисплей легко читается даже при ярком освещении.

Будьте громче

H1n оснащен продвинутым лимитером, который гарантирует запись сигнала громкостью вплоть до 120 дБ SPL без каких-либо искажений, что сравнимо со звуком взлетающего реактивного самолета. А функция отсечки низких частот (lo-cut) устранит хлопки и прочие низкочастотные шумы.

Овердаббинг без ограничений

H1n – ваш идеальный компаньон для создания музыки и песен. Он позволяет создавать сложные композиции и наслаивать дорожки друг на друга с помощью функции овердаббинга.

Стенографируйте ваши записи

H1n оснащен функцией управления скоростью воспроизведения без влияния на питч, благодаря чему вы сможете с легкостью стенографировать записанные вами интервью, музыку и прочее.

Не упустите момент

Благодаря функциям автоматической записи (auto-record), предварительной записи (pre-record) и таймера (self-time), вы можете быть уверены, что вы никогда не упустите нужный момент.

Синхронизация с камерой

Встроенный тон-генератор позволит вам с легкостью откалибровать ваш рекордер и синхронизировать его с уровнем звука вашей видеокамеры.

Все необходимые разъёмы

H1n оснащен 3,5-мм микрофонным/линейным стереовходом с подачей питания 2,5В (plug-in power), который позволит записывать сигнал с внешних микрофонов и устройств. Используйте USB порт для подключения H1n к ПК, Mac и iOS-устройствам для звукозаписи и стриминга. Отдельный 3,5-мм выход с выделенным регулятором громкости предназначен для подключения наушников. Вы также можете использовать встроенный динамик для прослушивания ваших аудиозаписей. Вы также можете использовать встроенный динамик H1n для прослушивания ваших аудиозаписей

Питание

H1n питается от 2 батареек АА и способен работать до 10 часов в режиме записи. Просто уберите рекордер в карман или рюкзак, или же установите его на вашу камеру, и он всегда будет с вами, куда бы вы ни отправились. Также возможно постоянное питание через USB разъем.

Комплект поставки Zoom H1n-VP