Объектив Арсенал Зодиак-8 30/3.5 Б (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00060123
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-06-22
Причина уценки:
Без следов эксплуатации.
14 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 125123
Формат: Средний формат зеркальная
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)
Фокус: Ручная фокусировка
Система: Pentacon Six (Бай-т "Б")
Оптическая схема: 10 элементов в 6 группах
Особенности: Fisheye
Состояние: 5
Комплектация: крышки,футляр.
Гарантия 14 дней.