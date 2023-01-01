Описание

Адаптер Zitay CS-306 CFexpress A to SSD Adapter Converter позволяет использовать недорогие и емкие SSD диски форм-фактора M.2 вместо карт памяти формата CFExpress Type А. В комплекте также идет SSD диск Phison 2048GB PCIe E12 NVME M.2 2280 (установлен внутрь адаптера). Корпус для установки SSD диска выполнен из прочного алюминиевого сплава, с помощью встроенного штативного винта 1/4" его можно зафиксировать в гнезде камеры или на клетке для камеры. Второй конец адаптера устанавливается в гнездо карты памяти. Светодиодный индикатор мигает во время чтения или записи.

Внимание: не поддерживаются режимы записи видео, требующие высокоскоростных карт памяти (V60, V90, VPG200, VPG400). Режимы записи с битрейтом до 200 Мбит/с должны поддерживаться.

Размеры: 107 х 27 х 11 мм

Длина кабеля: 20 см

Толщина кабеля: 1 мм

Ширина кабеля: 8.6 мм

Характеристики диска