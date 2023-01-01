Адаптер Zitay CFexpress Type A + SSD 2Tb
Код товара : УТ-00056806
Артикул : Zitay A + SSD 2Tb
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Описание
Адаптер Zitay CS-306 CFexpress A to SSD Adapter Converter позволяет использовать недорогие и емкие SSD диски форм-фактора M.2 вместо карт памяти формата CFExpress Type А. В комплекте также идет SSD диск Phison 2048GB PCIe E12 NVME M.2 2280 (установлен внутрь адаптера). Корпус для установки SSD диска выполнен из прочного алюминиевого сплава, с помощью встроенного штативного винта 1/4" его можно зафиксировать в гнезде камеры или на клетке для камеры. Второй конец адаптера устанавливается в гнездо карты памяти. Светодиодный индикатор мигает во время чтения или записи.
Внимание: не поддерживаются режимы записи видео, требующие высокоскоростных карт памяти (V60, V90, VPG200, VPG400). Режимы записи с битрейтом до 200 Мбит/с должны поддерживаться.
- Размеры: 107 х 27 х 11 мм
- Длина кабеля: 20 см
- Толщина кабеля: 1 мм
- Ширина кабеля: 8.6 мм
Характеристики диска
- Модель: OEM SSD Phison 2048GB PCIe E12 NVME M.2 2280
- Емкость: 2048 Гб
- Форм-фактор: M.2
- Интерфейс: PCIe Gen3x4 NVMe
- Контроллер: PS5012-E12S
- Тип памяти: TLC
- Ресурс по TBW: 3470
- Среднее время наработки на отказ (MTBF): более 2 млн. часов
- Скорость последовательной чтения: 3400 МБ/с
- Скорость последовательного записи: 3100 МБ/с
- Количество операций ввода/вывода (IOPS), чтение: 680 тыс.
- Количество операций ввода/вывода (IOPS), запись: 650 тыс.
- Рабочая температура: 0 ~ 70° C
- Температура хранения: -40° ~ 85° С