Описание

Zhiyun Crane M2: Компактный и мощный 3-осевой стабилизатор

Поднимите свою видеосъемку на новый уровень с помощью Zhiyun Crane M2, универсального 3-осевого стабилизатора,

предназначенного для компактных камер, смартфонов и экшн-камер. Его легкий и компактный дизайн делает его идеальным

для съемки на ходу, а мощные моторы и плавная стабилизация обеспечивают результаты профессионального уровня.

Ключевые особенности:

3-осевая стабилизация: Устраняет дрожание камеры для плавной кинематографической съемки;

Компактный и легкий: Легко носить с собой и использовать, идеально подходит для путешествий;

Мощные моторы: Поддерживает различные камеры и смартфоны;

Длительное время работы: До 7 часов автономной работы;

Творческие режимы съемки: Панорамные снимки, таймлапсы и многое другое.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; царапинки и потёртости корпуса.

Комплектация: кейс, USB-кабель, площадка, адаптер для смартфонов.

Гарантия 14 дней.