Стабилизатор Zhiyun Crane M2, электронный (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075505
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-09
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Zhiyun Crane M2: Компактный и мощный 3-осевой стабилизатор
Поднимите свою видеосъемку на новый уровень с помощью Zhiyun Crane M2, универсального 3-осевого стабилизатора,
предназначенного для компактных камер, смартфонов и экшн-камер. Его легкий и компактный дизайн делает его идеальным
для съемки на ходу, а мощные моторы и плавная стабилизация обеспечивают результаты профессионального уровня.
Ключевые особенности:
3-осевая стабилизация: Устраняет дрожание камеры для плавной кинематографической съемки;
Компактный и легкий: Легко носить с собой и использовать, идеально подходит для путешествий;
Мощные моторы: Поддерживает различные камеры и смартфоны;
Длительное время работы: До 7 часов автономной работы;
Творческие режимы съемки: Панорамные снимки, таймлапсы и многое другое.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; царапинки и потёртости корпуса.
Комплектация: кейс, USB-кабель, площадка, адаптер для смартфонов.
Гарантия 14 дней.