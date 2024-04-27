Стабилизатор Zhiyun Weebill S, электронный, до 3 кг (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075307
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-27/4
Причина уценки:
Незначительные потёртости на корпусе.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140307
Weebill S – усовершенствованная версия модели Weebill 2018 года.
Размеры в сложенном виде: 29.8 х 19 х 14 см
Вес без батарей: 926 г
Нагрузка: от 300 г до 3 кг
Время работы: 12 - 14 часов
Диапазон вращения: панорамирование 360°, поперечный наклон от +247° до -67°, продольный наклон от +182° до -132°
Вращение на 360°: есть, в горизонтальном положении.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: стабилизатор, быстросъемная площадка, дополнительная площадка, рукоятка-тренога, 2 аккумулятора 18650, зарядное устройство (без сетевого адаптера).
Гарантия 90 дней.