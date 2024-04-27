Описание

Код товара: 140307

Weebill S – усовершенствованная версия модели Weebill 2018 года.

Размеры в сложенном виде: 29.8 х 19 х 14 см

Вес без батарей: 926 г

Нагрузка: от 300 г до 3 кг

Время работы: 12 - 14 часов

Диапазон вращения: панорамирование 360°, поперечный наклон от +247° до -67°, продольный наклон от +182° до -132°

Вращение на 360°: есть, в горизонтальном положении.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: стабилизатор, быстросъемная площадка, дополнительная площадка, рукоятка-тренога, 2 аккумулятора 18650, зарядное устройство (без сетевого адаптера).

Гарантия 90 дней.