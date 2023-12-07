Описание

Код товара: 136976

Стабилизатор Zhiyun Weebill 3 Combo обеспечивает создание детализированных фотографий и видео без искажений. В данной модели реализована система 3-осевой стабилизации. Из особенностей стабилизатора отмечаются микрофон и дисплей. Синхронизация с необходимым устройством осуществляется посредством беспроводной технологии Bluetooth. Аккумулятор емкостью 2600 мА*ч гарантирует продолжительное время автономности – до 21 часов в непрерывном режиме.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( Незначительные потертости)

Комплектация: Стабилизатор, чехол, коробка

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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