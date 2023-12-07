Стабилизатор Zhiyun Weebill 3 Combo (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071976
Артикул : б/у-П72 К 2023-12-07
Причина уценки:
Незначительные потертости на корпусе
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136976
Стабилизатор Zhiyun Weebill 3 Combo обеспечивает создание детализированных фотографий и видео без искажений. В данной модели реализована система 3-осевой стабилизации. Из особенностей стабилизатора отмечаются микрофон и дисплей. Синхронизация с необходимым устройством осуществляется посредством беспроводной технологии Bluetooth. Аккумулятор емкостью 2600 мА*ч гарантирует продолжительное время автономности – до 21 часов в непрерывном режиме.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 ( Незначительные потертости)
Комплектация: Стабилизатор, чехол, коробка
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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