Описание

Представляем стабилизатор с малым временем отклика, совершенно новым сенсорным экраном и умными алгоритмами работы. Стабилизатор WEEBILL 2 облегчает для пользователей съемку видеофильмов благодаря своей классической конструкции, мощному процессору Infineon, улучшенным алгоритмам работы и новому подходу к передаче изображения.

Особенности

Мощный процессор Infineon

Представляем встроенный в WEEBILL2 датчик lnfineon, раскладывающий входящие возмущения по векторам в зависимости от частоты для дальнейшей двойной фильтрации. Этот датчик, анализирующий сложные возмущения, заметно увеличивает стабильность благодаря умному базовому алгоритму и эффективно компенсирует даже самые малые колебания. В результате слежение становится более плавным, а отклик стабилизатора — более быстрым.

Полноцветный сенсорный экран с диагональю 2.88"

Встроенный сенсорный экран с диагональю 2,88 дюйма и совершенно новый дизайн интерфейса. Регулируйте любые параметры и изменяйте настройки одним касанием в любое время. Подключите стабилизатор к системе передачи изображения, чтобы обеспечить качественный мониторинг, передачу изображений и использование функции SmartFollow.

Классическая удобная конструкция

Классическая конструкция и подвесная ручка стабилизаторов серии WEEBILL делают возможным его удобное использование на весу. Дополнительные устройства или конструктивные модификации не требуются.

Уникальная надежная конструкция

Новый стабилизатор порадует вас артистичной элегантностью облика и оптимальной конструкцией. Поворотный сенсорный дисплей, который выдвигается автоматически, облегчает работу с устройством и использование функций. Он поможет раскрыть весь ваш творческий потенциал.

Универсальная совместимость

Прочная конструкция, более мощный и эффективный привод. Устройство совместимо с различными сочетаниями объективов зеркальных/беззеркальных камер и поддерживает установку разнообразных профессиональных аксессуаров.

Характеристики:

Рабочее напряжение: 9.8V / 11.1V / 12.6V ( Мин / Стандарт / Макс )

9.8V 11.1V 12.6V Мин / Стандарт Макс Напряжение при зарядке : QC Fast Charge: 12 В, PD Fast Charge: 15 В

QC Fast Charge: 12 В, PD Fast Charge: 15 В Отклонение в статичном положении ±0.01° - ±0.04°

±0.01° - ±0.04° Отклонение в рабочем положении ±0.05° / ±0.1° / ±0.3° ( Мин / Стандарт / Макс )

±0.05° ±0.1° ±0.3° Мин / Стандарт Макс Диапазон оси вертикального механического наклона: от -150° до +190°

-150° +190° Диапазон оси горизонтального механического наклона: от -260° до +80°

-260° до +80° Диапазон оси панорамирования: 360° ( без ограничений)

без ограничений) Диапазон наклона привода: от -80° до +160°

-80° до +160° Диапазон поворота привода: от -35° до +35°

до +35° Диапазон панорамы привода: от -180° до +180°

до +180° Рабочий диапазон температур: от -10° до 45° С

45° С Время работы: 9 ч

9 ч Время зарядки: 1.6 ч

Комплектация