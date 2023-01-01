Стабилизатор Zhiyun Weebill 2 Pro, электронный (уцененный)
Код товара : УТ-00070700
Артикул : C020118EUR (у)
Причина уценки:
Витринный образец
94 990 ₽
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Гарантия 1 год
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Описание
Представляем стабилизатор с малым временем отклика, совершенно новым сенсорным экраном и умными алгоритмами работы. Стабилизатор WEEBILL 2 облегчает для пользователей съемку видеофильмов благодаря своей классической конструкции, мощному процессору Infineon, улучшенным алгоритмам работы и новому подходу к передаче изображения.
Особенности
Мощный процессор Infineon
Представляем встроенный в WEEBILL2 датчик lnfineon, раскладывающий входящие возмущения по векторам в зависимости от частоты для дальнейшей двойной фильтрации. Этот датчик, анализирующий сложные возмущения, заметно увеличивает стабильность благодаря умному базовому алгоритму и эффективно компенсирует даже самые малые колебания. В результате слежение становится более плавным, а отклик стабилизатора — более быстрым.
Полноцветный сенсорный экран с диагональю 2.88"
Встроенный сенсорный экран с диагональю 2,88 дюйма и совершенно новый дизайн интерфейса. Регулируйте любые параметры и изменяйте настройки одним касанием в любое время. Подключите стабилизатор к системе передачи изображения, чтобы обеспечить качественный мониторинг, передачу изображений и использование функции SmartFollow.
Классическая удобная конструкция
Классическая конструкция и подвесная ручка стабилизаторов серии WEEBILL делают возможным его удобное использование на весу. Дополнительные устройства или конструктивные модификации не требуются.
Уникальная надежная конструкция
Новый стабилизатор порадует вас артистичной элегантностью облика и оптимальной конструкцией. Поворотный сенсорный дисплей, который выдвигается автоматически, облегчает работу с устройством и использование функций. Он поможет раскрыть весь ваш творческий потенциал.
Универсальная совместимость
Прочная конструкция, более мощный и эффективный привод. Устройство совместимо с различными сочетаниями объективов зеркальных/беззеркальных камер и поддерживает установку разнообразных профессиональных аксессуаров.
- Рабочее напряжение: 9.8V / 11.1V / 12.6V (Мин / Стандарт / Макс)
- Напряжение при зарядке: QC Fast Charge: 12 В, PD Fast Charge: 15 В
- Отклонение в статичном положении ±0.01° - ±0.04°
- Отклонение в рабочем положении ±0.05° / ±0.1° / ±0.3° (Мин / Стандарт / Макс)
- Диапазон оси вертикального механического наклона: от -150° до +190°
- Диапазон оси горизонтального механического наклона: от -260° до +80°
- Диапазон оси панорамирования: 360° (без ограничений)
- Диапазон наклона привода: от -80° до +160°
- Диапазон поворота привода: от -35° до +35°
- Диапазон панорамы привода: от -180° до +180°
- Рабочий диапазон температур: от -10° до 45° С
- Время работы: 9 ч
- Время зарядки: 1.6 ч
Комплектация
- Стабилизатор Weebill 2: 1 шт.
- Рукоятка-тренога (TransMount Handheld Tripod): 1 шт.
- Рукоятка для режима подвеса Sling Grip Handle (EX1A06): 1 шт.
- Сумка TransMount WEEBILL Carrying Case (PRPT07): 1 шт.
- Передатчик изображения TransMount Image Transmission Transmitter AI (COV-03): 1 шт.
- Привод фокусировки TransMount Focus/Zoom Control Motor 2.0 (CMF-06): 1 шт.
- USB кабели: 5 шт.
- Съемные площадки: 2 шт. (длинная, короткая)
- Поддержка для объектива
- Крепеж