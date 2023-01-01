Описание

Адаптер Zhiyun TransMount Quick Setup устанавливается между аксессуаром (ручка, монопод, штатив, монитор) и стабилизатором. Он позволяет быстро снимать и устанавливать аксессуары: просто потяните кольцо для разблокировки замка. Чтобы установить обратно, просто совместите 2 части адаптера (подробно показано на видео). Например, при использовании со стабилизаторами Weebill S или Crane 3S-E вы можете закрепить один адаптер снизу, а второй – в горизонтальную часть, чтобы быстро перекидывать удлиняющую рукоятку (рукоятку-треногу) из одного положения в другое.

Система TransMount также отлично подойдет для ситуаций, когда нужно, не останавливая запись, установить камеру со стабилизатором на кран, слайдер, автомобильное крепление, etc, и продолжить запись уже с них. Таким образом вы сможете избежать монтажных склеек и снять всю сцену одним планом. При использовании обычных винтовых креплений сделать подобное будет гораздо сложнее.

Адаптер Zhiyun TransMount Quick Setup изготовлен из прочного алюминиевого сплава и не боится нагрузок.