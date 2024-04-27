Стабилизатор Zhiyun Smooth-X Essential Combo, тренога, чехол, серый (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075305 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-27/2

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации на корпусе. 5 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140305 Двухосевой стабилизатор для смартфонов. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: стабилизатор, тренога, кабель для зарядки, футляр.

Гарантия 90 дней.

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