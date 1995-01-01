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    Стабилизатор Zhiyun Smooth-Q4, электронный, для смартфона (уцененный)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00075845

    Артикул : C030116 (у)

    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона
    • Smooth-Q4, электронный, для смартфона

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    Причина уценки:

    вскрытая упаковка

    10%

    11 490 ₽

    10 299 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Zhiyun Smooth-Q4 отличается стильным дизайном, современной системой управления и позволяет создавать видео с интересными спецэффектами. а также обладает возможностью подключения светодиодного источника света на магнитном креплении.

    Интерактивная панель управления
    Панель управления «всё в одном» позволяет с легкостью управлять различными параметрами съемки. Управление яркостью источника света (приобретается отдельно) и фокусировкой осуществляется благодаря вращению многофункционального управляющего колеса. Характер расположения управляющих кнопок позволяет управлять стабилизатором одной рукой.

    Магнитный светодиодный источник света
    Инновационный светодиодный источник света с магнитным креплением уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Колесо управления позволяет регулировать яркость (4 варианта). Цветовую гамму можно также корректировать с помощью магнитных светофильтров (4 шт. в варианте комплектации COMBO). Яркость: 520 лм, цветовая температура 5500 К.

    Телескопический монопод
    Smooth Q4 снабжен выдвижным моноподом длиной 215 мм, который позволяет снимать с необычных ракурсов, например, с низкого ракурса у земли, делать автопортрет небольшой группы людей и т. д.

    Новая конструкция плеч стабилизатора
    Механизм складывания обновлен: вместо линейного сдвига вертикальное плечо теперь складывается вниз. Дизайн держателя смартфона также изменился в лучшую сторону. Благодаря новому дизайну Smooth Q4 более компактен в сложенном состоянии и удобен при переноске.

    Творческие функции и редактор видео
    Новый видеоредактор в приложении ZY Cami, управление жестами, отслеживание объекта съемки, съемка панорам MagicClone Pano, Режим Dolly Zoom, съемка таймлапсов, проведение прямых трансляций и многое другое – с приложением ZY Cami.

    Характеристики стабилизатора Zhiyun Smooth-Q4

     Параметр Мин. Стандарт Макс. Примечание
     Рабочее напряжение  6.5 В   7.7 В   8.8 В   
     Рабочий ток   100 мА     3300 мА   
     Диапазон оси вертикального механического наклона, градусов  -84°   338°   163°   
     Диапазон оси горизонтального механического наклона, градусов   -175°   338°   163°   
     Диапазон оси панорамирования, градусов  -96°   331°   235°   
     Рабочий диапазон температур  -10℃   25℃   45℃   
     Емкость аккумулятора    1200 мА*ч     
     Время работы    10 ч   15 ч   Примечание 1 
     Время зарядки  2 ч   2.5 ч     Примечание 2 
     Грузоподъемность  150 г   226 г   280 г   
     Допустимая ширина смартфона  55 мм     90 мм   Толщина до 10 мм 

     

    Примечание 1: Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – iPhone XR (220 г). Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. При перемещении стабилизатора и смартфона время работы составило 4.5 ч. При неподвижном стабилизаторе время работы составило 15 ч.
    Примечание 2: Условия: при использовании стандартного зарядного устройства (5 В, 2 А) время зарядки равно 2,5 ч. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.

    Варианты комплектации стабилизатора Zhiyun Smooth-Q4

       SMOOTH-Q4 Standard   SMOOTH-Q4 Сombo 
     Стабилизатор 1 1
     Кабель зарядки USB-C 1 1
     Мини-штатив 1 1
     Светодиодный источник света 1
     Цветные светофильтры для источника света  4
     Ремешок на руку 1
     Чехол для переноски 1
     Карта подписки Prime Membership 1

     

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.