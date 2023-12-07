Описание

Код товара: 136960

Крепление смартфон

Использование ручное

Bluetooth есть

Аккумулятор встроенный

Количество осей стабилизации три

Вес стабилизатора 340 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 8FE02204D010943

Комплектация: стабилизатор, тринога, кистевой ремень, кабель USB-TypeC, кейс, документация, коробка

Гарантия от 14 до 90 дней.