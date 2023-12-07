Стабилизатор Zhiyun Smooth-Q3 Combo, электронный, для смартфонов (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071960
Артикул : б/у-НМ 2023-12-07
Причина уценки:
следы эксплуатации, мелкие царапины и потертости
7 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136960
Крепление смартфон
Использование ручное
Bluetooth есть
Аккумулятор встроенный
Количество осей стабилизации три
Вес стабилизатора 340 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 8FE02204D010943
Комплектация: стабилизатор, тринога, кистевой ремень, кабель USB-TypeC, кейс, документация, коробка
Гарантия от 14 до 90 дней.