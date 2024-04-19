Стабилизатор Zhiyun Smooth-Q3 Combo, электронный, для смартфонов (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00075101
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-19/1
Причина уценки:
Потёртости на стабилизаторе и треноге.
7 500 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140101
Количество осей стабилизации: 3
Назначение: для телефона
Макс. вес устройства: 280 г
Аккумулятор: несъемный
Время работы: до 7 ч
Совместимость с ОС: Android, iOS
Материал: пластик
Вес: 340 г
Длина (в сложенном состоянии): 18 см
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4-
Комплектация: стабилизатор SMOOTH-Q3, рукоятка-тренога, ремешок на запястье, защитный кейс.
Гарантия 90 дней.
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