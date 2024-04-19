Стабилизатор Zhiyun Smooth-Q3 Combo, электронный, для смартфонов (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075101 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-19/1

<







>



Задать вопрос Причина уценки: Потёртости на стабилизаторе и треноге. 7 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 140101 Количество осей стабилизации: 3

Назначение: для телефона

Макс. вес устройства: 280 г

Аккумулятор: несъемный

Время работы: до 7 ч

Совместимость с ОС: Android, iOS

Материал: пластик

Вес: 340 г

Длина (в сложенном состоянии): 18 см Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4-

Комплектация: стабилизатор SMOOTH-Q3, рукоятка-тренога, ремешок на запястье, защитный кейс.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.