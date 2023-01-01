Стабилизатор Zhiyun Smooth 5S Standard Kit для смартфонов, белый
Код товара : УТ-00062941
Артикул : C030117G2
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Zhiyun Smooth 5S отличается от модели Smooth 5 наличием встроенной светодиодной лампы мощностью 2 Вт, которая позволяет подсветить объект съемки на расстоянии приблизительно от 1 до 2.5 м: например, убрать тени с лица. 4 светофильтра, идущих в комплекте, позволяют добавить освещению цветной оттенок. Smooth 5S также выпускается в 2 цветах: темно-сером и белом, в то время как Smooth 5 доступен только в темно-сером. Благодаря максимальной грузоподъемности 300 г можно работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, конверсионные насадки, легкие клетки или небольшие микрофоны).
Высокая грузоподъемность
Мощные моторы обеспечивают комфортную работу стабилизатора с тяжелыми смартфонами вместе с установленными на них аксессуарами.
Панель управления «всё в одном»
Панель управления «всё в одном» позволяет с легкостью управлять различными параметрами съемки. Управление зумом и фокусировкой осуществляется благодаря вращению многофункционального управляющего колеса.
Встроенный светодиодный источник света
Стабилизатор снабжен встроенным светодиодным источником света мощностью 2 Вт, который уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Колесо управления позволяет бесступенчато регулировать яркость. Цветовую гамму можно корректировать с помощью магнитных светофильтров. Цветовая температура источника составляет 5000 К, индекс цветопередачи CRI превышает 90.
К Smooth 5S можно дополнительно подключить 1 или 2 источника света на магнитном креплении, их суммарная яркость составляет 600 лм (300 лм на каждый из источников). Вместе с встроенным источником света это позволяет качественно осветить пространство на площади около 15 квадратных метров.
Творческие функции и редактор видео
Новый видеоредактор в приложении ZY Cami, управление жестами, отслеживание объекта съемки, съемка панорам MagicClone Pano, Режим Dolly Zoom, съемка таймлапсов, проведение прямых трансляций и многое другое – с приложением ZY Cami.
Быстрая зарядка батареи
Smooth 5S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать 24 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.
* Максимальная мощность: 15 Вт.
|Параметр
|Мин
|Стандарт
|Макс
|Примечание
|Рабочее напряжение
|6.5 В
|7.4 В
|8.4 В
|Рабочий ток
|70 мА
|3000 мА
|Механический диапазон оси вертикального наклона
|-140°
|349°
|209°
|Механический диапазон оси горизонтального наклона
|-90°
|349°
|259°
|Механический диапазон оси панорамирования
|-180°
|360°
|+180°
|Контролируемый диапазон вертикального наклона
|-90
|+170°
|Контролируемый диапазон горизонтального наклона
|-50°
|+50°
|Контролируемый диапазон оси панорамирования
|-180°
|+180°
|Рабочий диапазон температур
|-10° С
|25° С
|45° С
|Емкость аккумулятора
|2600 мАч
|Время работы
|2.5 ч
|24 ч
|1
|Время зарядки
|2 ч
|3 ч 40 мин
|2
|Грузоподъемность
|150 г
|300 г
|Допустимая ширина смартфона
|50 мм
|90 мм
Примечание 1: Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – iPhone XR (220 г). Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. При подключенных трех источниках света, включенных на максимальную яркость, время работы составило 2.5 ч. При отключенном источнике света и неподвижном стабилизаторе время работы составило 24 ч.
Примечание 2: Условия: использовался адаптер Power Delivery 15 Вт, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 2 ч. При использовании стандартного зарядного устройства (5 В, 2 А) время зарядки равно 3 ч 40 мин. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.
- Стабилизатор
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