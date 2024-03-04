Стабилизатор Zhiyun Smooth 5S для смартфонов, белый (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073791 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-04

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации. 12 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138791 Крепление смартфон Аккумулятор встроенный Вес стабилизатора 650 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 5- Комплектация: Стабилизатор, кабель USB-Type C, тренога, коробка. Гарантия 90 дней

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