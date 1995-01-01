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    Стабилизатор Zhiyun Smooth 5S Standard Kit для смартфонов, белый (уцененный)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00068219

    Артикул : C030117G2 (У)

    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый
    • Smooth 5S White, белый

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    Причина уценки:

    Причина уценки: вскрыта упаковка. Гарантия производителя 1 год

    7%

    14 990 ₽

    13 999 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Zhiyun Smooth 5S отличается от модели Smooth 5 наличием встроенной светодиодной лампы мощностью 2 Вт, которая позволяет подсветить объект съемки на расстоянии приблизительно от 1 до 2.5 м: например, убрать тени с лица. 4 светофильтра, идущих в комплекте, позволяют добавить освещению цветной оттенок. Smooth 5S также выпускается в 2 цветах: темно-сером и белом, в то время как Smooth 5 доступен только в темно-сером. Благодаря максимальной грузоподъемности 300 г можно работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, конверсионные насадки, легкие клетки или небольшие микрофоны).

    Высокая грузоподъемность
    Мощные моторы обеспечивают комфортную работу стабилизатора с тяжелыми смартфонами вместе с установленными на них аксессуарами.

    Панель управления «всё в одном»
    Панель управления «всё в одном» позволяет с легкостью управлять различными параметрами съемки. Управление зумом и фокусировкой осуществляется благодаря вращению многофункционального управляющего колеса.

    Встроенный светодиодный источник света
    Стабилизатор снабжен встроенным светодиодным источником света мощностью 2 Вт, который уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Колесо управления позволяет бесступенчато регулировать яркость. Цветовую гамму можно корректировать с помощью магнитных светофильтров. Цветовая температура источника составляет 5000 К, индекс цветопередачи CRI превышает 90. 

    К Smooth 5S можно дополнительно подключить 1 или 2 источника света на магнитном креплении, их суммарная яркость составляет 600 лм (300 лм на каждый из источников). Вместе с встроенным источником света это позволяет качественно осветить пространство на площади около 15 квадратных метров.

    Творческие функции и редактор видео
    Новый видеоредактор в приложении ZY Cami, управление жестами, отслеживание объекта съемки, съемка панорам MagicClone Pano, Режим Dolly Zoom, съемка таймлапсов, проведение прямых трансляций и многое другое – с приложением ZY Cami.

    Быстрая зарядка батареи
    Smooth 5S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать 24 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.
    * Максимальная мощность: 15 Вт.
     

    Параметр Мин Стандарт Макс Примечание
    Рабочее напряжение 6.5 В 7.4 В 8.4 В  
    Рабочий ток 70 мА   3000 мА  
    Механический диапазон оси вертикального наклона -140° 349° 209°  
    Механический диапазон оси горизонтального наклона -90° 349° 259°  
    Механический диапазон оси панорамирования -180° 360° +180°  
    Контролируемый диапазон вертикального наклона -90   +170°  
    Контролируемый диапазон горизонтального наклона -50°   +50°  
    Контролируемый диапазон оси панорамирования -180°   +180°  
    Рабочий диапазон температур -10° С 25° С 45° С  
    Емкость аккумулятора   2600 мАч    
    Время работы 2.5 ч   24 ч  1
    Время зарядки 2 ч   3 ч 40 мин  2
    Грузоподъемность 150 г   300 г  
    Допустимая ширина смартфона 50 мм   90 мм  

     

    Примечание 1: Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – iPhone XR (220 г). Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. При подключенных трех источниках света, включенных на максимальную яркость, время работы составило 2.5 ч. При отключенном источнике света и неподвижном стабилизаторе время работы составило 24 ч.
    Примечание 2: Условия: использовался адаптер Power Delivery 15 Вт, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 2 ч. При использовании стандартного зарядного устройства (5 В, 2 А) время зарядки равно 3 ч 40 мин. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.

    Комплектация:
    • Стабилизатор
    • Кабель зарядки USB-C
    • Мини-штатив
    • Встроенный светодиодный источник света
    • Цветные светофильтры для источника света - 4 шт.
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.