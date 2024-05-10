Софтбокс Zhiyun 60D, параболический, быстрораскладной, Bowens, 60 см (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075532 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-10/05



Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 9 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140532

Софтбокс Zhiyun параболический 60D на Bowens (EX1H06) - параболический софтбокс Zhiyun диаметром 60 см (байонет Bowens). Идеален для осветителей Zhiyun MOLUS G60 COMBO (PL103), Zhiyun MOLUS X100 COMBO (PL105), Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) и других с соответствующим креплением. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: заводская

Гарантия 90 дней.

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