Описание

Код товара: 138097

MOLUS X100 конкурирует с более тяжелыми кинематографическими осветительными приборами на рынке: при весе всего 385 г выходная мощность составляет 100 Вт. Цветовую температуру MOLUS X100 можно задавать в диапазоне от 2700K до 6500K, а индекс цветопередачи (CRI) ≥95 и индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥97 обеспечивают точную передачу цветов объекта. Тонкий и компактный корпус, выполненный в стиле «винтаж», сочетает в себе красоту и практичность. Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount поможет реализовать множество съемочных сценариев.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе)

Комплектация: Полная в чехле

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения