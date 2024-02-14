Описание

Код товара: 138403

Освещенность 3881 люкс на пике (без рефлектора), 17317 люкс с рефлектором ZHIYUN Mini Reflector (данные получены при тестовом расстоянии 1 м с значением цветовой температуры 4300 К и яркостью 100%.)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 100 Вт без строба

Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 95+, и TLCI, достигающим 97+*

Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount поможет реализовать множество съемочных сценариев

Возможность удаленного управления по Bluetooth

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5.

Комплектация:

- Источник света Zhiyun MOLUS X100

- Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount)

- Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X100

- Переходник с крепления ZY Mount на байонет Bowens

- Сетевой адаптер питания 120 Вт с кабелем

- Сумка для сетевого адаптера питания

- Плечевой ремень

- Сумка для хранения и переноски

- Краткая инструкция

Гарантия 90 дней.