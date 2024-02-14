Осветитель Zhiyun Molus X100 Combo PL105 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073403
Артикул : б/у-НМ 2024-02-14
Причина уценки:
без видимых следов эксплуатации.
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Описание
Код товара: 138403
Освещенность 3881 люкс на пике (без рефлектора), 17317 люкс с рефлектором ZHIYUN Mini Reflector (данные получены при тестовом расстоянии 1 м с значением цветовой температуры 4300 К и яркостью 100%.)
Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 100 Вт без строба
Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 95+, и TLCI, достигающим 97+*
Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount поможет реализовать множество съемочных сценариев
Возможность удаленного управления по Bluetooth
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация:
- Источник света Zhiyun MOLUS X100
- Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount)
- Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X100
- Переходник с крепления ZY Mount на байонет Bowens
- Сетевой адаптер питания 120 Вт с кабелем
- Сумка для сетевого адаптера питания
- Плечевой ремень
- Сумка для хранения и переноски
- Краткая инструкция
Гарантия 90 дней.