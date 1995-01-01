Описание

Постоянная выходная мощность на уровне 300 Вт. Специальная функция позволяет перевести источник в режим MAX Extreme, который обеспечивает выходную мощность 500 Вт.

Освещенность 15500 люкс на пике (без рефлектора), 61000 люкс со стандартным рефлектором ZHIYUN (данные получены при тестовом расстоянии 1 м с значением цветовой температуры 5500 К и яркостью 100%.)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K

Возможность удаленного управления по Bluetooth

Инновационный дизайн: источник света и контроллер в разнесенных корпусах

Совместимость со светоформирующими инструментами с байонетом Bowens позволяет реализовать множество съемочных сценариев.

Легкий и мощный G300 – это компактный источник мощностью 300 Вт с регулируемой цветовой температурой. Одним нажатием кнопки G300 способен перейти в режим MAX Extreme, в котором он выдает ошеломляющую мощность 500 Вт. При небольшом весе он представляет собой прекрасное решение для эффективной организации съемочного процесса.

Источник света G300 изготовлен по технологии Chip On Board (COB), что дословно значит «чип на плате». Такие устройства представляют собой матрицу, на которой установлено большое количество кристаллов без индивидуальных корпусов. Благодаря большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности.

Инновационный дизайн G300 обеспечивает супермощный свет и удобное управление. Источник света вынесен в отдельный корпус, который соединяется с контроллером специальным кабелем. Управление параметрами освещения осуществляется легко и просто. Используя всего два регулятора, можно быстро и плавно регулировать яркость и цветовую температуру (в диапазоне от 2700К до 6500К). Индекс цветопередачи (CRI) ≥95 и индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥97 обеспечивают точную передачу цветов объекта съемки.

Новая система охлаждения для СОВ-света G300 и контроллера организована на сочетании запатентованной системы охлаждения ZHIYUN DynaVort Cooling System™ Mk II, в результате источник света Molus G300 обеспечивает свет профессионального качества и подходит для съемки в студии или на съемочной площадке.

G300 позволяет реализовать различные съемочные сценарии в ходе прямых трансляций, при съемке интервью, портретов, коммерческой рекламы, телевизионных съемок. Поворотный на 180° кронштейн рукоятки, интегрированный в корпус источника, помогает точно выбрать угол наклона светильника, на кронштейне также предусмотрено отверстие для фотозонта. Совместимость со светоформирующими инструментами с байонетом Bowens позволяет реализовать множество съемочных сценариев.

Дистанционное управление по Bluetooth через приложение ZY Vega позволяет свободно конструировать сложные световые схемы: источники можно объединять в разные группы, также есть возможность сохранения шаблонов в памяти приложения.

Комплектация: