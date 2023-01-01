Описание

Гибкая трубка длиной 40 см - аксессуар для легкой ручной установки мониторов, подсветки, микрофонов и других приспособлений прямо к ручке стабилизатора и гибко размещать их там, где вам нравится.

Характеристики:

Материал: сталь, алюминий

Цвет: Черный

Длина: 400 мм

Вес: 500 гр

Размер упаковки: 21 х 18 х 3.9 см

Вес упаковки: 700 грам

Совместимость: Zhiyun Crane 2

Страна производства: Китай

Универсальная резьба

С универсальной резьбой 1/4" вы сможете прикрепить трубку к целому ряду аксессуаров, таких как монитор, подсветка, микрофон, других приспособлений и гибко размещать их там, где вам нравится. Что идеально подходит для видеографов.

Гибкая трубка длиной 400 мм - сгибается без ограничений, можно адаптировать под различные положения и ракурсы для съемки.

Изготовленный из высококачественного аэрокосмических сплавов алюминия с применением высокой ЧПУ технологии станочной обработки. Держатель поставляется с крепежным винтом из нержавеющей стали.

Комплектация Zhiyun

1. Металлический держатель с гибкой трубой

2. Защитное кольцо - 2 шт

3. Сумка для хранения

4. Инструкция (на английском языке)