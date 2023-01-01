Металлическое кольцо фиксатор Zhiyun с резьбой 1/4, с гибким отводом, для Crane 2/Crane Plus
Код товара : УТ-00035119
Артикул : B000099
3 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Гибкая трубка длиной 40 см - аксессуар для легкой ручной установки мониторов, подсветки, микрофонов и других приспособлений прямо к ручке стабилизатора и гибко размещать их там, где вам нравится.
Характеристики:
Материал: сталь, алюминий
Цвет: Черный
Длина: 400 мм
Вес: 500 гр
Размер упаковки: 21 х 18 х 3.9 см
Вес упаковки: 700 грам
Совместимость: Zhiyun Crane 2
Страна производства: Китай
Универсальная резьба
С универсальной резьбой 1/4" вы сможете прикрепить трубку к целому ряду аксессуаров, таких как монитор, подсветка, микрофон, других приспособлений и гибко размещать их там, где вам нравится. Что идеально подходит для видеографов.
Гибкая трубка длиной 400 мм - сгибается без ограничений, можно адаптировать под различные положения и ракурсы для съемки.
Изготовленный из высококачественного аэрокосмических сплавов алюминия с применением высокой ЧПУ технологии станочной обработки. Держатель поставляется с крепежным винтом из нержавеющей стали.
Комплектация Zhiyun
1. Металлический держатель с гибкой трубой
2. Защитное кольцо - 2 шт
3. Сумка для хранения
4. Инструкция (на английском языке)