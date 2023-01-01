Описание

Zhiyun Fiveray V60 — профессиональный источник света в форм-факторе «жезл». При весе 891 грамм и компактных размерах V60 отличается высокой мощностью, что делает его универсальным инструментом как при работе в студии, так и в условиях выездной съемки. Точная цветопередача позволяет добавить ощущение глубины видеороликам и фотографиям, делая их более живыми и интересными зрителю, а также помогает хорошо прорабатывать детали. Источник света V60 ориентирован на профессиональных видеографов, видеооператоров и блогеров, позволяет снять качественный контент в условиях недостаточной освещенности.

V60 обеспечивает сверхъяркий свет, выдавая световой поток 1730 люкс при рабочей мощности 60 Вт. При необходимости использовать более интенсивное освещение источник позволяет мгновенно перейти в режим МАХ с мощностью 100 Вт (2470 люкс). Работа в этом режиме требует обеспечить электропитание по кабелю.

Для создания атмосферы источник V60 имеет шесть творческих эффектов освещения. Дополнительные возможности появляются за счет использования светоформирующих инструментов, таких как рассеиватель, соты или шторки (входят в комплект модели V60 Combo). Легкий источник V60 удобно держать в руке, а также можно установить на штатив или стойку.

Встроенные вентиляторы обеспечивают эффективное охлаждение источника света, благодаря чему его можно использовать даже при высоких температурах окружающей среды или в течение длительного времени. Встроенная батарея обеспечивает 24 мин работы при 100% яркости (60 Вт), доступна быстрая зарядка PD (Power Delivery, 100 Вт) через разъем USB-C или работа от сети при использовании фирменного адаптера питания 24 В 5 A.

Особенности Zhiyun FIVERAY V60

Мощный компактный и легкий источник света, мощность 60 Вт

Режим интенсивного освещения MAX, мощность 100 Вт

Активное охлаждение и поддержка быстрой зарядки

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K

Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 96+, и TLCI, достигающим 98+

Творческие эффекты освещения. возможность использования светоформирующих инструментов

Эргономичные колеса управления и удобный яркий дисплей

Черный или белый цвет корпуса

Время работы на полной мощности 60 Вт от батареи – 24 минуты

Максимальная мощность в режиме МАХ – 100 Вт (при подключении от сети с использованием адаптера питания 24V/5A)

Комплектация: