Описание

Zhiyun FIVERAY F100 – обновленная версия FIVERAY FR100. Ключевых отличий несколько: во-первых, число цветных RGB светодиодов увеличено с 80 до 148, что обеспечивает почти двукратный прирост яркости в цветных режимах. Во-вторых, добавлены 6 режимов спецэффектов (мерцание ТВ, неисправная лампочка, вспышки, SOS, свеча, открытый огонь). Добавлена возможность работы от внешних аккумуляторов с током отдачи 100 Вт (USB PD). Наконец, в базовую комплектацию теперь входит 3 светоформирующие насадки: тканевые соты (ограничивают угол освещения для более контрастного изображения), тканевый рассеиватель (увеличивает площадь осветителя, смягчает свет) и 2-лепестковые шторки (регулируют угол освещения в широком диапазоне).

В остальном FIVERAY F100 очень похож на FR100: это очень яркая «световая палка» с максимальной мощностью 100 Вт (аналогичные модели конкурентов обычно выдают не более 20-40 Вт). Температура белого света регулируется в широком диапазоне: от 2700 до 6200 К. Точность цветопередачи осталась очень высокой: CRI ≥ 96, TLCI ≥ 97. Цветные режимы, как уже было сказано, прибавили в яркости почти в 2 раза. Управление цветными режимами осуществляется по принципу HSI: сначала выбираете один из 360 цветов спектра (Hue), потом его насыщенность (Saturation), потом яркость (Intensity).

Управление, как и прежде, осуществляется с помощью нескольких кнопок, диска и небольшого экрана, на котором отображаются текущие параметры. Все достаточно удобно и понятно организовано, но дистанционного управления с пульта или телефона, к сожалению, как не было, так и нет.

Понятно, что такая мощность требует активного охлаждения, поэтому F100 оснащен несколькими встроенными вентиляторами. Аккумулятор остался прежним, 6 ячеек, 2600 мАч. При максимальной яркости его хватает на 31 минуту, при 50% – чуть более, чем на 1 час. Максимальная освещенность: 2300 люкс на расстоянии 1 м при температуре света 4000К.

В целом, Zhiyun FIVERAY F100 – очень мощный и компактный осветитель, который можно использовать как в любительской съемке, так и в профессиональном производстве. Освещать можно прямо с рук, также можно поставить F100 на штатив или любой другой держатель (штативное гнездо 1/4"). Дополнительные насадки существенно расширяют возможности по управлению светом.

Версия Combo включает в себя сетевой адаптер 120 Вт.