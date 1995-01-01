Проекционная насадка Zhiyun EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
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Описание
Проекционная насадка Zhiyun EX1H33 Spotlight устанавливается на совместимые осветители с байонетом ZY Mount и создает яркий узкий луч света. Луч можно как фокусировать на объекте, получая четкие края светового пятна, так и оставлять расфокусированным – в этом случае получаются мягкий градиентный переход от света к тени.
4 внутренние шторки позволяют ограничивать форму луча: придавать ему форму треугольника, прямоугольника, узкой полосы и так далее. Насадка также дает возможности использовать маски гобо, которые создают интересные светотеневые паттерны, в комплекте идет 10 масок.
Размеры и вес насадки (всего 99 г) прекрасно сочетаются с компактными размерами осветителей Zhiyun.
Совместимые осветители:
- Zhiyun X100, X100 RGB
- Zhiyun X60, X60 RGB
- Zhiyun G60
- CINEPEER CX100, CX50, CX50 RGB
- другие модели с креплением ZY Mount