Проекционная насадка Zhiyun EX1H33 Spotlight устанавливается на совместимые осветители с байонетом ZY Mount и создает яркий узкий луч света. Луч можно как фокусировать на объекте, получая четкие края светового пятна, так и оставлять расфокусированным – в этом случае получаются мягкий градиентный переход от света к тени.

4 внутренние шторки позволяют ограничивать форму луча: придавать ему форму треугольника, прямоугольника, узкой полосы и так далее. Насадка также дает возможности использовать маски гобо, которые создают интересные светотеневые паттерны, в комплекте идет 10 масок.

Размеры и вес насадки (всего 99 г) прекрасно сочетаются с компактными размерами осветителей Zhiyun.

Совместимые осветители: