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Проекционная насадка Zhiyun EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount

  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
  • EX1H33 Spotlight для Molus G60, X60, X100, ZY-Mount
Код товара:УТ-00087930
Артикул:C000646C1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Проекционная насадка Zhiyun EX1H33 Spotlight устанавливается на совместимые осветители с байонетом ZY Mount и создает яркий узкий луч света. Луч можно как фокусировать на объекте, получая четкие края светового пятна, так и оставлять расфокусированным – в этом случае получаются мягкий градиентный переход от света к тени.

4 внутренние шторки позволяют ограничивать форму луча: придавать ему форму треугольника, прямоугольника, узкой полосы и так далее. Насадка также дает возможности использовать маски гобо, которые создают интересные светотеневые паттерны, в комплекте идет 10 масок.

Размеры и вес насадки (всего 99 г) прекрасно сочетаются с компактными размерами осветителей Zhiyun.

Совместимые осветители:

  • Zhiyun X100, X100 RGB
  • Zhiyun X60, X60 RGB
  • Zhiyun G60
  • CINEPEER CX100, CX50, CX50 RGB
  • другие модели с креплением ZY Mount