Шторки Zhiyun EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors устанавливаются поверх рефлектора Zhiyun EX1H34 Mini Lens Reflector с помощью 4 мощных магнитов – максимально быстро и надежно. Позволяют ограничивать рассеивание света, вплоть до сведения его к узкой полосе. Выполнены из прочного алюминиевого сплава, что гарантирует долговечность. Весят всего 70 г, поэтому отлично сочетаются с компактными и легкими осветителями Zhiyun X-серии.

Совместимые осветители:

Zhiyun X100, X100 RGB

Zhiyun X60, X60 RGB

Zhiyun G60

CINEPEER CX100 Bi-Color, CX50, CX50 RGB

другие модели с креплением ZY Mount

Внимание: для установки на осветитель требуется рефлектор Zhiyun EX1H34 Mini Lens Reflector, который продается отдельно.