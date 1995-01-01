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Шторки Zhiyun EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors для G60, X60, X100

  • EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors для G60, X60, X100
  • EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors для G60, X60, X100
  • EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors для G60, X60, X100
  • EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors для G60, X60, X100
  • EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors для G60, X60, X100
  • EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors для G60, X60, X100
  • EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors для G60, X60, X100
  • EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors для G60, X60, X100
  • EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors для G60, X60, X100
  • EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors для G60, X60, X100
  • EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors для G60, X60, X100
Код товара:УТ-00087931
Артикул:C000649G1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Шторки Zhiyun EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors устанавливаются поверх рефлектора Zhiyun EX1H34 Mini Lens Reflector с помощью 4 мощных магнитов – максимально быстро и надежно. Позволяют ограничивать рассеивание света, вплоть до сведения его к узкой полосе. Выполнены из прочного алюминиевого сплава, что гарантирует долговечность. Весят всего 70 г, поэтому отлично сочетаются с компактными и легкими осветителями Zhiyun X-серии.

Совместимые осветители:

  • Zhiyun X100, X100 RGB
  • Zhiyun X60, X60 RGB
  • Zhiyun G60
  • CINEPEER CX100 Bi-Color, CX50, CX50 RGB
  • другие модели с креплением ZY Mount

Внимание: для установки на осветитель требуется рефлектор Zhiyun EX1H34 Mini Lens Reflector, который продается отдельно.