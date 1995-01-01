Шторки Zhiyun EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors для G60, X60, X100
Код товара:УТ-00087931
Артикул:C000649G1
Товар не найден
Описание
Шторки Zhiyun EX1H21 Mini 4-Leaf Barn Doors устанавливаются поверх рефлектора Zhiyun EX1H34 Mini Lens Reflector с помощью 4 мощных магнитов – максимально быстро и надежно. Позволяют ограничивать рассеивание света, вплоть до сведения его к узкой полосе. Выполнены из прочного алюминиевого сплава, что гарантирует долговечность. Весят всего 70 г, поэтому отлично сочетаются с компактными и легкими осветителями Zhiyun X-серии.
Совместимые осветители:
- Zhiyun X100, X100 RGB
- Zhiyun X60, X60 RGB
- Zhiyun G60
- CINEPEER CX100 Bi-Color, CX50, CX50 RGB
- другие модели с креплением ZY Mount
Внимание: для установки на осветитель требуется рефлектор Zhiyun EX1H34 Mini Lens Reflector, который продается отдельно.