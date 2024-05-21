Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Standard Kit (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075801
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/5
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Диапазон механического изменения угла наклона Стандартное значение: 305°
Диапазон механического изменения угла крена Стандартное значение: 314°
Диапазон механического изменения угла панорамирования Стандартное значение: 360°
Bluetooth Bluetooth 5.0
Размер сенсорного экрана 1,22 дюйма
Размер изделия 284,2 х 74,5 х 163,5 (Ш х Г х В)
Вес изделия нетто (только с устройством) 705 г (с батареей, но без штатива и быстросъемной площадки)
Время работы от батареи 7,5 часов
Продолжительность зарядки 2 часа
Код товара: 140801
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: стабилизатор, мини-штатив, кабели, быстросъемная площадка, кейс, коробка.
Гарантия 90 дней.