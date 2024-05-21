Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Standard Kit (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075801 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/5

<













>









Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации. 25 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Диапазон механического изменения угла наклона Стандартное значение: 305°

Диапазон механического изменения угла крена Стандартное значение: 314°

Диапазон механического изменения угла панорамирования Стандартное значение: 360°

Bluetooth Bluetooth 5.0

Размер сенсорного экрана 1,22 дюйма

Размер изделия 284,2 х 74,5 х 163,5 (Ш х Г х В)

Вес изделия нетто (только с устройством) 705 г (с батареей, но без штатива и быстросъемной площадки)

Время работы от батареи 7,5 часов

Продолжительность зарядки 2 часа Код товара: 140801

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: стабилизатор, мини-штатив, кабели, быстросъемная площадка, кейс, коробка.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.