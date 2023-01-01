Описание

Компания Zhiyun представляет обновленный стабилизатор в зарекомендовавшей себя по всему миру серии CRANE, обладающий компактными размерами и встроенным источником света. Crane-M3S предлагает беспрецедентные для индустрии решения и способен работать с смартфонами, экшн-камерами и большинством беззеркальных камер с множеством объективов.

Основные нововведения:

Более мощный источник света с настраиваемой яркостью и цветовой температурой

Переработанные замки осей, улучшенная конструкция съемной площадки

Встроенный модуль Bluetooth для беспроводного управления совместимыми камерами

Мощный и легкий

Портативность, мощные моторы и универсальность — вот что лучше всего характеризует стабилизатор CRANE-M3S. Компактный дизайн и эргономичная рукоятка обеспечивает удобство удержания и использования. Благодаря инновационному встроенному источнику света с возможностью изменения цветовой температуры стабилизатор CRANE-M3S обеспечивает отличную съемку без дополнительного оборудования.



Новая конструкция быстросъемной площадки

Модернизированная система с новой компактной площадкой крепления упрощает процедуры балансировки, сборки и разборки стабилизатора. Замки осей с поперечной конструкцией закрывают камеру от ладоней оператора и обеспечивают наибольшую эффективность работы. Новая конструкция площадки позволяет производить замену батарей, не отсоединяя площадку от камеры и не нарушая балансировку стабилизатора

Встроенный источник света с регулировкой яркости и цветовой температуры

Встроенный светодиодный источник света уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Колесо управления позволяет регулировать яркость и цветовую температуру света. Цветовую гамму можно также корректировать с помощью светофильтров (приобретаются отдельно). Большая яркость обеспечивается за счет инновационной технологии охлаждения, позволяющей быстро отводить тепло.



Сенсорный экран с диагональю 1,22 дюйма: доступ к параметрам стабилизатора за несколько касаний

Встроенный сенсорный экран с диагональю 1,22 дюйма позволяет настраивать параметры съемки (режим работы стабилизатора, скорость реакции на движение и другие параметры). Благодаря удобному расположению экрана стабилизатором можно управлять одной рукой.

Переработанная конструкция фиксаторов осей

В Crane-M3S используются фиксаторы осей переработанной конструкции для большего удобства.

Проводное и беспроводное управление камерой

Управляйте камерой со стабилизатора без проводов при встроенного модуля Bluetooth в камере, который может быть сопряжен с стабилизатором. При совместимости с протоколом управления камерой стабилизатор поддерживает управление фотосъемкой и видеосъемкой.

* Проверьте совместимость моделей камер и функций в списке совместимости.

Быстрая зарядка батареи

Crane-M3S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать 7.5 часов. Стабилизатор способен работать во время зарядки.

* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD). Максимальные значения PD: 12 Вт.

Характеристики

Параметр Мин Стандарт Макс Рабочее напряжение 9.6 В 11.1 В 12.6 В Рабочий ток 135 мА 4000 мА Диапазон оси вертикального механического наклона 305° Диапазон оси горизонтального механического наклона 314° Диапазон оси панорамирования 360° Диапазон вертикального наклона привода -45° +160° Диапазон горизонтального наклона привода -30° +30° Диапазон панорамы привода 360° Рабочий диапазон температур -10℃ 25℃ 50℃ Емкость аккумулятора 1150 мАч Время работы1 7.5 ч Время зарядки2 2 ч

1. Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – Sony α1 + FE 24 mm F1.4 GM. Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. Время работы – 7.5 ч.

2. Условия: использовался адаптер Power Delivery Fast Charge QC-12 Вт, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 2 ч. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.

Комплектация: