Стабилизатор Zhiyun Crane-M3 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070113
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-09-11
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, потёртости
24 500 ₽
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Описание
Код товара: 135113
Компания Zhiyun представляет новый стабилизатор в зарекомендовавшей себя по всему миру серии CRANE, обладающий компактными размерами, встроенным источником света и возможностью подключения внешних микрофонов. Crane-M3 предлагает беспрецедентные для индустрии решения и способен работать с смартфонами, экшн-камерами и подавляющим большинством беззеркальных камер с множеством объективов.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
#8А000805С010006
Комплектация: Стабилизатор, тринога, площадка с винтом, набор кабелей, кейс, документация, коробка
Гарантия 90 дней.