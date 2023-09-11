Описание

Код товара: 135113

Компания Zhiyun представляет новый стабилизатор в зарекомендовавшей себя по всему миру серии CRANE, обладающий компактными размерами, встроенным источником света и возможностью подключения внешних микрофонов. Crane-M3 предлагает беспрецедентные для индустрии решения и способен работать с смартфонами, экшн-камерами и подавляющим большинством беззеркальных камер с множеством объективов.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

#8А000805С010006

Комплектация: Стабилизатор, тринога, площадка с винтом, набор кабелей, кейс, документация, коробка

Гарантия 90 дней.