Описание

Компания Zhiyun представляет новый стабилизатор в зарекомендовавшей себя по всему миру серии CRANE, обладающий компактными размерами, встроенным источником света и возможностью подключения внешних микрофонов. Crane-M3 предлагает беспрецедентные для индустрии решения и способен работать с смартфонами, экшн-камерами и подавляющим большинством беззеркальных камер с множеством объективов.

Впервые в индустрии

Портативность, мощные моторы и универсальность — вот что лучше всего характеризует стабилизатор CRANE-M3. Компактный дизайн и эргономичная рукоятка обеспечивает удобство удержания и использования. Благодаря инновационному встроенному источнику света с возможностью изменения цветовой температуры и возможностям подключения профессиональных микрофонов стабилизатор CRANE-M3 обеспечивает отличную съемку без дополнительного оборудования.

Новая конструкция быстросъемных площадок

Модернизированная система с универсальной площадкой крепления упрощает процедуры балансировки, сборки и разборки стабилизатора. Замки осей с поперечной конструкцией закрывают камеру от ладоней оператора и обеспечивают наибольшую эффективность работы. Также представлены новые быстросъемные площадки TransMount для конкретных моделей камер. Они позволяют производить замену батарей, не отсоединяя площадку от камеры и не нарушая балансировку стабилизатора

Встроенный источник света с регулировкой яркости и цветовой температуры

Инновационный встроенный светодиодный источник света уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Колесо управления позволяет регулировать яркость и цветовую температуру света. Цветовую гамму можно также корректировать с помощью магнитных светофильтров. Большая яркость обеспечивается за счет инновационной технологии охлаждения, позволяющей быстро отводить тепло.

Пиковая мощность источника света: 6 Вт, диапазон цветовой температуры: 3000-5400K, яркость: теплый свет: 650-750 лм, белый свет: 850-950 лм, индекс цветопередачи (CRI): 90+

Сенсорный экран с диагональю 1,22 дюйма: доступ к параметрам стабилизатора за несколько касаний

Встроенный сенсорный экран с диагональю 1,22 дюйма позволяет настраивать параметры съемки (режим работы стабилизатора, скорость реакции на движение и другие параметры). Благодаря удобному расположению экрана стабилизатором можно управлять одной рукой.

Подключение профессиональных микрофонов для аудиозаписи

Аудиоразъем 6,5мм поддерживает подключение профессиональных микрофонов с кардиоидной и гиперкардиоидной диаграммой направленности для четкой записи звука. Требуется дополнительный адаптер для микрофона TransMount Expansion Base.

Проводное и беспроводное управление камерой

Управляйте камерой со стабилизатора без проводов при помощи специального модуля Bluetooth, который может быть сопряжен с стабилизатором. При совместимости с протоколом управления камерой стабилизатор поддерживает управление фотосъемкой, видеосъемкой, фокусировкой и регулировку цифрового/оптического зума.

* Проверьте совместимость моделей камер и функций в списке совместимости.

** Bluetooth модуль не входит в комплект поставки, приобретается отдельно.

*** Для установки Bluetooth модуля необходим адаптер TransMount Expansion Base, который входит в комплектацию Pro Kit или приобретается отдельно.



Быстрая зарядка батареи

Crane-M3 поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать 8 часов. Стабилизатор способен работать во время зарядки.

* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD). Максимальные значения PD: 12 Вт.

Список совместимых моделей можно загрузить, нажав на кнопку «Инструкция».