Описание

Тип стедикам,стабилизатор

Количество осей стабилизации три

Крепление смартфон, экшн-камера

Аккумулятор встроенный

Время работы 8 ч

Вес стабилизатора 1235 г

Угол поворота 360 °

Подробная комплектация

Стабилизатор, Быстросъемная площадка камеры, Мини-штатив, Цветные светофильтры для источника света, Кабель зарядки USB-C, Кабель управления камерами (с USB-C на MicroUSB), Кабель управления камерами (с USB-C на USB-C), Кабель управления камерами Sony (с USB-C на MULTI), Кейс из пенопласта для переноски, Быстросъемная площадка камеры

Код товара: 139211

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные бытовые загрязнения.

Комплектация: Стабилизатор, Быстросъемная площадка камеры, Мини-штатив, Цветные светофильтры для источника света, Кабель зарядки USB-C, Кабель управления камерами (с USB-C на MicroUSB), Кабель управления камерами (с USB-C на USB-C), Кабель управления камерами Sony (с USB-C на MULTI), Кейс из пенопласта для переноски, Быстросъемная площадка камеры

Гарантия 90 дней.