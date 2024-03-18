Стабилизатор Zhiyun Crane-M3, электронный трехосевой (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074211
Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-18/2
Причина уценки:
Незначительные бытовые загрязнения.
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип стедикам,стабилизатор
Количество осей стабилизации три
Крепление смартфон, экшн-камера
Аккумулятор встроенный
Время работы 8 ч
Вес стабилизатора 1235 г
Угол поворота 360 °
Подробная комплектация
Стабилизатор, Быстросъемная площадка камеры, Мини-штатив, Цветные светофильтры для источника света, Кабель зарядки USB-C, Кабель управления камерами (с USB-C на MicroUSB), Кабель управления камерами (с USB-C на USB-C), Кабель управления камерами Sony (с USB-C на MULTI), Кейс из пенопласта для переноски, Быстросъемная площадка камеры
Код товара: 139211
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные бытовые загрязнения.
Комплектация: Стабилизатор, Быстросъемная площадка камеры, Мини-штатив, Цветные светофильтры для источника света, Кабель зарядки USB-C, Кабель управления камерами (с USB-C на MicroUSB), Кабель управления камерами (с USB-C на USB-C), Кабель управления камерами Sony (с USB-C на MULTI), Кейс из пенопласта для переноски, Быстросъемная площадка камеры
Гарантия 90 дней.