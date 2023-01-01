Стабилизатор Zhiyun Crane-M3 Combo Kit, электронный трехосевой
Код товара : УТ-00056022
Артикул : C020116GCB
44 990 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.400
Описание
Компания Zhiyun представляет новый стабилизатор в зарекомендовавшей себя по всему миру серии CRANE, обладающий компактными размерами, встроенным источником света и возможностью подключения внешних микрофонов. Crane-M3 предлагает беспрецедентные для индустрии решения и способен работать с смартфонами, экшн-камерами и подавляющим большинством беззеркальных камер с множеством объективов.
Впервые в индустрии
Портативность, мощные моторы и универсальность — вот что лучше всего характеризует стабилизатор CRANE-M3. Компактный дизайн и эргономичная рукоятка обеспечивает удобство удержания и использования. Благодаря инновационному встроенному источнику света с возможностью изменения цветовой температуры и возможностям подключения профессиональных микрофонов стабилизатор CRANE-M3 обеспечивает отличную съемку без дополнительного оборудования.
Новая конструкция быстросъемных площадок
Модернизированная система с универсальной площадкой крепления упрощает процедуры балансировки, сборки и разборки стабилизатора. Замки осей с поперечной конструкцией закрывают камеру от ладоней оператора и обеспечивают наибольшую эффективность работы. Также представлены новые быстросъемные площадки TransMount для конкретных моделей камер. Они позволяют производить замену батарей, не отсоединяя площадку от камеры и не нарушая балансировку стабилизатора
Встроенный источник света с регулировкой яркости и цветовой температуры
Инновационный встроенный светодиодный источник света уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Колесо управления позволяет регулировать яркость и цветовую температуру света. Цветовую гамму можно также корректировать с помощью магнитных светофильтров. Большая яркость обеспечивается за счет инновационной технологии охлаждения, позволяющей быстро отводить тепло.
Пиковая мощность источника света: 6 Вт, диапазон цветовой температуры: 3000-5400K, яркость: теплый свет: 650-750 лм, белый свет: 850-950 лм, индекс цветопередачи (CRI): 90+
Сенсорный экран с диагональю 1,22 дюйма: доступ к параметрам стабилизатора за несколько касаний
Встроенный сенсорный экран с диагональю 1,22 дюйма позволяет настраивать параметры съемки (режим работы стабилизатора, скорость реакции на движение и другие параметры). Благодаря удобному расположению экрана стабилизатором можно управлять одной рукой.
Подключение профессиональных микрофонов для аудиозаписи
Аудиоразъем 6,5мм поддерживает подключение профессиональных микрофонов с кардиоидной и гиперкардиоидной диаграммой направленности для четкой записи звука. Требуется дополнительный адаптер для микрофона TransMount Expansion Base.
Проводное и беспроводное управление камерой
Управляйте камерой со стабилизатора без проводов при помощи специального модуля Bluetooth, который может быть сопряжен с стабилизатором. При совместимости с протоколом управления камерой стабилизатор поддерживает управление фотосъемкой, видеосъемкой, фокусировкой и регулировку цифрового/оптического зума.
* Проверьте совместимость моделей камер и функций в списке совместимости.
** Bluetooth модуль не входит в комплект поставки, приобретается отдельно.
*** Для установки Bluetooth модуля необходим адаптер TransMount Expansion Base, который входит в комплектацию Pro Kit или приобретается отдельно.
*** Для установки Bluetooth модуля необходим адаптер TransMount Expansion Base, который входит в комплектацию Pro Kit или приобретается отдельно.
Быстрая зарядка батареи
Crane-M3 поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать 8 часов. Стабилизатор способен работать во время зарядки.
* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD). Максимальные значения PD: 12 Вт.
Список совместимых моделей можно загрузить, нажав на кнопку «Инструкция».
Характеристики стабилизатора Zhiyun CRANE-M3
|Параметр
|Мин
|Стандарт
|Макс
|Примечание
|Рабочее напряжение
|9.6 В
|11.1 В
|12.6 В
|Рабочий ток
|180 мА
|4700 мА
|Диапазон оси вертикального механического наклона, градусов
|309°
|Диапазон оси горизонтального механического наклона, градусов
|333°
|Диапазон оси панорамирования, градусов
|360°
|Диапазон вертикального наклона привода, градусов
|-45°
|-
|+160°
|Диапазон горизонтального наклона привода, градусов
|-30°
|-
|+30°
|Диапазон панорамы привода, градусов
|360°
|Рабочий диапазон температур
|-10℃
|25℃
|50℃
|Емкость аккумулятора
|1150 мАч
|Время работы
|8 ч
|Прим. 1
|Время зарядки
|2 ч
|Прим. 2
Примечание 1. Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – Nikon Z50+DX 16-50 F3.5-6.3. Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. Время работы – 8 ч.
Примечание 2. Условия: использовался адаптер Power Delivery Fast Charge QC-12 Вт, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 2 ч. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.
Варианты комплектации стабилизатора Zhiyun CRANE-M3
|CRANE-M3
|Standard Kit
|Сombo Kit
|PRO Kit
|Стабилизатор
|1
|1
|1
|Быстросъемная площадка камеры
|1
|1
|1
|Мини-штатив
|1
|1
|1
|Цветные светофильтры для источника света
|4
|4
|4
|Кабель зарядки USB-C
|1
|1
|1
|Кабель управления камерами (USB-C - MicroUSB)
|1
|1
|1
|Кабель управления камерами (USB-C - USB-C)
|1
|1
|1
|Кабель управления камерами Sony (USB-C - MULTI)
|1
|1
|1
|Кейс из пенопласта для переноски
|1
|-
|-
|Держатель смартфона
|-
|1
|1
|Рюкзак TransMount EasyGo Backpack
|-
|1
|1
|Адаптер микрофона TransMount Expansion Base
|-
|1
|Микрофон-пушка TransMount Shotgun Microphone
|-
|1
|Аудиокабель микрофона с 2.5мм на 2.5мм
|-
|1