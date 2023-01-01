Описание

Компания Zhiyun представляет новый стабилизатор из компактной серии CRANE-M, обладающий небольшими размерами, высокой грузоподъемностью и встроенным источником света. Crane-M2S предлагает беспрецедентные для индустрии решения и способен работать с смартфонами, экшн-камерами и подавляющим большинством беззеркальных камер с множеством объективов.

Совместимость с широким ассортиментом техники

Портативность, мощные моторы и универсальность — вот что лучше всего характеризует стабилизатор CRANE-M2S. Компактный дизайн и эргономичная рукоятка обеспечивает удобство удержания и использования. Благодаря встроенному источнику света повышенной яркости стабилизатор CRANE-M2S обеспечивает высокое качество съемок в условиях плохой освещенности без дополнительного оборудования.

Новая конструкция быстросъемных площадок

Модернизированная система с универсальной площадкой крепления упрощает процедуры балансировки, сборки и разборки стабилизатора.

Встроенный источник света с регулировкой яркости

Встроенный светодиодный источник света уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Ползунок на рукоятке позволяет регулировать яркость света. Цветовую гамму можно также корректировать с помощью магнитных светофильтров. Большая яркость обеспечивается за счет инновационной технологии охлаждения, позволяющей быстро отводить тепло. Яркость: 1000 лм, индекс цветопередачи (CRI): 90+

Управление камерой и зарядка

При совместимости с протоколом управления камерой стабилизатор поддерживает управление фотосъемкой, видеосъемкой, фокусировкой и регулировку цифрового/оптического зума. Также камера может заряжаться от стабилизатора.

* Проверьте совместимость моделей камер и функций в списке совместимости.

Быстрая зарядка батареи

Crane-M2S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 1.5 часов, а максимальное время работы может достигать 10.5 часов. Стабилизатор способен работать во время зарядки.

* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD). Максимальные значения PD: 12 Вт.

Технические характеристики

Параметр Мин Стандарт Макс Примечание Рабочее напряжение 9.6 В 11.1 В 12.6 В Рабочий ток 135 мА 4000 мА Диапазон оси вертикального механического наклона, градусов 320° Диапазон оси горизонтального механического наклона, градусов 320° Диапазон оси панорамирования, градусов - 360° - поворот без ограничений Диапазон вертикального наклона привода, градусов -60° - +160° Диапазон горизонтального наклона привода, градусов -30° - +30° Диапазон панорамы привода, градусов 360° поворот без ограничений Рабочий диапазон температур -10℃ 25℃ 50℃ Емкость аккумулятора 1150 мА*ч Время работы 10 ч 35 минут Примечание 1 Время зарядки 1 ч 41 минута Примечание 2

Примечание 1. Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – SONY A7C + SONY E F4 10-18mm oss. Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. Время работы – 10 ч 43 мин.

Примечание 2. Условия: использовался адаптер Power Delivery Fast Charge QC 9-12 Вт, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 1 ч 41 мин. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.

Варианты комплектации стабилизатора Zhiyun CRANE-M2S: