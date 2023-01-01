Описание

Новый стабилизатор Crane 3S: беспрецедентная грузоподъемность!

В условиях современного кинопроизводства постоянно изменяющаяся съемочная обстановка требует гибкости в выборе комбинаций оборудования, а также все более компактных решений для его установки или стабилизации. Компания Zhiyun, отвечая на эти вызовы, решает усовершенствовать серию стабилизаторов Crane. Представляем новый стабилизатор Zhiyun Crane 3S для зеркальных, беззеркальных и кинокамер. Он создан на основании многолетнего опыта компании и отличается сверхмощными моторами и инновационным модульным дизайном, позволяющим использовать стабилизатор для решения множества различных задач съемки.

Сверхмощные моторы. Совместимость с кинокамерами.

Crane 3S – это не просто апгрейд заслуженного Crane 3 LAB, а его полная реконструкция. В стабилизатор установлены новые сверхмощные моторы, способные стабилизировать приведенную нагрузку до 6.5 кг*.

* обратитесь к таблице совместимости камер и объективов для проверки совместимости

Удлиненное плечо оси крена для камер большого размера

Для связок «камера-объектив» большого размера плечо оси крена стабилизатора можно удлинить, присоединив планку расширения плеча. Для связок «камера-объектив» меньшего размера эту планку можно снять, сделав стабилизатор более компактным.

Модульная конструкция для универсальности применения

Стабилизатор оборудован съемной верхней рукояткой, которая может быть двух видов: рукоятка TransMount EasySling Handle, обеспечивающая компактность стабилизатора, и рукоятка SmartSling Handle, оборудованная панелью управления и OLED-дисплеем.

Совместим с большим ассортиментом съемочного оборудования

Корпус стабилизатора оборудован большим количеством резьбовых отверстий для крепления широкого набора оборудования – моторизированной тележки, операторского крана, тросового подвеса, видеообвеса Easyrig и других необходимых элементов киносъемочного процесса.

Меньше люфтов – больше безопасности

Crane 3S стал еще надежнее удерживать технику – обновленный механизм фиксаторов плеч не позволит им «уехать». Модульная конструкция стабилизатора сочетается с двойными фиксаторами быстросъемной площадки для техники.

Увеличенное время автономной работы благодаря технологии PowerPlus

Crane 3S обладает разъемом для внешнего питания (25.2 В постоянного тока). Батарейный блок питания TransMount PowerPlus Battery Pack вмещает 6 батарей типа 18650 и обеспечивает увеличенное время работы стабилизатора*, а также может выступать источником питания для других Ваших устройств.

* При питании от установленных в корпус батарей стабилизатор Crane 3S способен работать до 12 часов, а при питании от блока TransMount PowerPlus Battery Pack время работы увеличится до 18 ч.

Больше пространства для визирования

Плечо оси крена стабилизатора наклонено под углом 55 градусов и оставляет больше пространства для визирования по ЖК-дисплею, а также для установки оборудования большего размера.

Улучшенная реализация приводов фокусировки и зумирования

Для улучшения качества работы с кинооборудованием список совместимых связок «камера-объектив» расширен. Ручная фокусировка и изменение фокусного расстояния могут производиться одновременно при помощи колеса фокусировки на корпусе стабилизатора и колеса на верхней рукоятке SmartSling Handle.*

* Изменение фокусного расстояния производится при помощи верхней рукоятки SmartSling Handle, которая не входит в комплект поставки стабилизатора Crane 3S-E.

Система управления ViaTouch 2.0

Система ViaTouch 2.0 позволяет объединить в одну систему работы смартфон, камеру и стабилизатор. Настройками работы камеры и стабилизатора можно управлять в режиме реального времени.

Технологии Smart Follow Focus и SyncMotion позволяют полностью контролировать настройки камеры на сенсорном экране.*

* Для реализации этого сценария управления необходимо приложение ZY Play и передатчик изображения TransMount Image Transmission Transmitter

Чем стабилизатор Crane 3S отличается от Crane 3 LAB?

Crane 3 LAB Crane 3S Совместимое оборудование Зеркальные и беззеркальные камеры стандартных размеров Зеркальные и беззеркальные камеры увеличенных размеров Вес 1.8 кг без штатива и батарей 2.5 кг без штатива и батарей Габариты 205 х 366 х 331 мм 346 х 98 х 344 мм Беспроводная передача изображения Встроенная Внешняя Разъем для внешнего питания Нет Есть Интерактивная система управления ViaTouch ViaTouch 2.0 Количество разъемов для аксессуаров 3 9 Механизм блокировки плечей Защелка Свободный механизм Тип верхней рукоятки Несъемная Съемная Время работы от одного заряда батарей 7.5 ч 12 ч (18ч при использовании внешнего батарейного блока)

Варианты комплектации стабилизатора Zhiyun Crane 3S