Компания Zhiyun представляет новый 3-х осевой профессиональный стабилизатор Crane 2S. Новая модель позволяет работать с тяжелыми камерами, имеет модульную конструкцию и способна обеспечить стабильную работу и высокую производительность в сложных условиях съемки.

Мощные моторы

Алгоритм Instune 9-го поколения повышает чувствительность каждой оси, обеспечивая плавную и динамичную стабилизацию. Благодаря мощным моторам стабилизатор Crane 2S легко справляется с тяжелыми камерами, такими как BMPCC 6K, Panasonic S1H, Canon EOS-1DX Mark III. Более того, стабилизатор позволяет использовать камеру вместе с другими аксессуарами.

(Информация о совместимых камерах и объективах доступна в таблице совместимости)

Эффективная работа в любой обстановке

В модели Crane 2Sиспользуется новый механизм крепления площадок FlexMount, который значительно упрощает процесс настройки и одновременно обеспечивает надежную фиксацию камеры с помощью механизма двойной защиты. Более того, вы можете настроить степень жесткости фиксации крепления.

Удобный режим вертикальной съемки

В стандартную комплектацию Crane 2S входят быстросъемная вертикальная площадка и крепление для безопасной установки камеры для вертикальной съемки.

При вертикальной съемке рекомендуется использовать подставку для объектива. Если требуется опора для камеры, то быстросъемную площадку можно закрепить с помощью двух винтов из комплекта поставки. Если для корректной установки камеры требуется подставка, ее необходимо закрепить на быстросъемной площадке двумя винтами, идущими в комплекте.

Высокоэффективная работа в команде

Стабилизатор Crane 2Sимеет слот для установки модуля передачи видео, а также имеет несколько резьбовых отверстий для подключения дополнительных устройств: одно резьбовое отверстие 1/4" с обратной стороны быстросъемной монтажной площадки для камеры, позволяющее попеременно использовать различные устройства, такие как направляющие рельсы и штатив; два резьбовых отверстия 1/4" и одно резьбовое отверстие 3/8" на корпусе стабилизатора, что позволяет укомплектовать стабилизатор в соответствии с поставленными задачами.

Точное электронное и механическое управление фокусом

Crane 2S расширяет пределы возможностей не только в плане максимальной нагрузки, но и в плане кинематографической точности управления фокусом. Благодаря встроенному усовершенствованному контроллеру фокусировки и приводами FollowFocus, которые отличаются чрезвычайно низкой задержкой и высокой точностью, стабилизатор позволяет не упустить ни одного важного момента.

При использовании двух приводов FollowFocus в меню стабилизатора нужно выбрать, какой из них будет управляться встроенным контроллером, а какой — внешним.

Большой OLED–дисплей

Новый OLED-дисплей с диагональю 0,96" обеспечивает улучшенный обзор. Благодаря этому можно просматривать все меню за считанные секунды и быстро переключаться между различными режимами работы.

Механизм блокировки осей, версия 2.0

Усовершенствованный механизм блокировки осей версии 2.0 обеспечивает двухступенчатую блокировку трех осей, что гарантирует абсолютную неподвижность плечей стабилизатора во время транспортировки или хранения.

Максимальная полезная нагрузка при минимальном весе стабилизатора

Эргономичные характеристики модели Crane 2S определяют ее практичность, в результате стабилизатор представляет собой надежную и крепкую «рабочую лошадку». Для снижения веса рукоятка CRANE 2S изготовлена из карбонового волокна. Это способствует снижению физической нагрузки на оператора без уменьшения грузоподъемности стабилизатора.

Съемные энергоемкие аккумуляторы для максимальной продолжительности работы

В Crane 2S используются три съемные литий-ионные аккумуляторы типа 18650, которые обеспечивают до 12 часов работы. Для выполнения задач, требующих продолжительный съемочный процесс, операторы могут увеличить время работы стабилизатора, используя запасные аккумуляторы.

Разнообразие режимов работы

Система управления Crane 2S обеспечивает удобный доступ к шести режимам работы, включая режим следования с панорамированием PanFollowingMode, режим следования FollowingMode, режим блокировки Lock Mode, режим съемки от первого лица Full-Range POV Mode, режим Vortex, режим Go mode. Для поочередного переключения между режимами используется отдельная кнопка.

Больше, чем просто таймлапс

Crane 2S позволяет с легкостью использовать сложные кинематографические приемы, такие как панорамная съемка, таймлапс, моушн-лапс и таймлапсна длиной выдержке.

Система TransMount

Стабилизатор совместим с системой аксессуаров TransMount, облегчающими работу видеоператоров. Она включает в себя систему передачи изображения, быстросъемные комплекты креплений, моноподы, приводы FollowFocus и другие.

ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ CRANE 2 и CRANE 2S

CRANE 2 CRANE 2S Быстро съемная площадка Стандартная быстросъемная площадка с одним защитным фиксатором. Усовершенствованная быстросъемная площадка с двумя защитными фиксаторами. Вертикальная съемка Требуется дополнительный аксессуар Не требуется дополнительный аксессуар. OLED-дисплей OLED-дисплей с диагональю 0,66 дюйма OLED-дисплей с диагональю 0,96 дюйма Крепление доп. оборудования Одно резьбовое отверстие 1/4" (совместимо с резьбовым отверстием 3/8"). Возможность использования модуля передачи изображений TransMount. Одно резьбовое отверстие 1/4" в нижней части быстросъемной площадки. Два резьбовых отверстия 1/4"на корпусе стабилизатора. Одно резьбовое отверстие 1/4" в нижней части (совместимо с резьбовым отверстием 3/8"). Система Follow Focus Электронный FollowFocus+ FollowFocus с приводом Электронный FollowFocus+ FollowFocus с приводом + передача изображения с FollowFocus Блокировка трех осей Блокировка с помощью винтов Механизм двухступенчатой блокировки трех осей.