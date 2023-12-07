Описание

Код товара: 136975

Благодаря стабилизатору Crane 2 можно мгновенно регулировать фокусировку с точностью до 0,02 ° с, это позволяет фокусироваться на объекте съемки во время движения. Новая система 6-го поколения Instune увеличивает в 1,5 раза крутящий момент двигателя и на 20% шумоподавление. Конструкция Crane 2 способна выдерживать максимальную нагрузку до 3,2 кг, поэтому на стабилизатор можно установить любую DSLR или mirrorless-камеру. Механизм фоллоуфокуса в комплект не входит.

Crane 2 оборудован инновационной системой компенсации колебаний, имеет отличную производительность, новаторскую 32-битную x 3 высокоскоростную технологию параллельного управления MCU, которая обеспечивает 100%-ное улучшение скорости реагирования. Высококонтрастный OLED-дисплей позволяет легко определить состояние соединения стабилизатора, уровень заряда аккумулятора, режим управления и параметры камеры, что дает полный контроль над процессом съемки.

Три аккумулятора общей емкостью 18650 мАч позволяют работать без подзарядки до 18 часов. Также Crane 2 может подзаряжать даже если в ней нет аккумуляторов. Zhiyun Crane 2 имеет встроенную панель управления, при помощи которой можно менять основные параметры камеры, например режимы съемки и проч.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( небольшие потертости на корпусе)

Комплектация: Стабилизатор, кабеля, зу, акб, чехол, система фокуса

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.