Съемный модуль Al Tracker для стабилизатора Smooth 5S AI на базе машинного обучения обеспечивает возможность отслеживания объектов съемки (по лицу или по всему телу), а также управление с помощью жестов. Состоит из камеры и специального процессора. С модулем Al Tracker отслеживание работает даже в том случае, если вы используете оригинальное приложение «Камера» вашего телефона или приложения других разработчиков (а не мобильные приложения Zhiyun).

Управление жестами

Функция управления жестами очень удобна для ситуаций, когда вы снимаете самого себя, а телефон со стабилизатором стоят в стороне.

Жест «ОК» – начать отслеживание

Открытая ладонь – прекратить отслеживание

«Квадратик» пальцами – изменить кадрирование (наезд / отъезд зума)

Жест V – старт или стоп видеозаписи

Модуль устанавливается в верхнее магнитное крепление для аксессуаров на корпусе стабилизатора. Он работает с питанием от стабилизатора и не требует подключения каких-либо проводов. Al Tracker уже входит в комплектации Smooth 5S AI Combo и Smooth 5S AI Pro, но если вы приобрели базовую комплектацию Smooth 5S AI Standard или потеряли тот модуль, что шел в комплекте, то его можно приобрести отдельно.

Управление очень простое: установите на стабилизатор и нажмите на оранжевую кнопку с тыльной стороны модуля для его активации, долгое нажатие переводит модуль в спящий режим.