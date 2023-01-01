Фоторамка ZEP 20x30 см Livia Grey
Код товара : УТ-00052320
Артикул : YT623G
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Серый
Размер фотографии
20х30 см
Описание
Рамка ZEP Livia Grey для одной фотографии формата 20х30 см. Пластиковый рельефный («плетеный») багет с эффектом старения. Рамка оснащена ножкой для расположения на столе и проушинами для настенного крепления. Минеральное стекло, материал задника: древесно-волокнистая плита (МДФ).
Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.