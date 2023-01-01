Описание

Рамка ZEP Shake Frame Unicorn для фотографии формата 10х15 см. Выполнена из прозрачного пластика (акрила) с наполнением из голубых блесток в форме звездочек, которые плавают в жидкости (как в «шаре со снежинками»), фигурка единорога фиксированная. Отлично подходит для подростков и молодых девушек. Рамка ставится на стол или другую ровную поверхность. Поставляется в картонной коробке.

Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.