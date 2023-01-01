Фоторамка ZEP 10x15 см Shake Frame Unicorn, единорог
Код товара : УТ-00052307
Артикул : RB906
2 190 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Акрил
Цвет багета
Синий/голубой
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Рамка ZEP Shake Frame Unicorn для фотографии формата 10х15 см. Выполнена из прозрачного пластика (акрила) с наполнением из голубых блесток в форме звездочек, которые плавают в жидкости (как в «шаре со снежинками»), фигурка единорога фиксированная. Отлично подходит для подростков и молодых девушек. Рамка ставится на стол или другую ровную поверхность. Поставляется в картонной коробке.
Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.