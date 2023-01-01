Описание

Рамка ZEP Relais для одной фотографии формата 10х15 см. Резной рельефный багет выполнен из натурального дерева и покрыт золотисто-желтой краской с эффектом старения. Рамка оснащена ножкой для установки на стол и проушиной для настенного крепления. Минеральное стекло. Поставляется в картонной коробке.

Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.