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Фоторамка ZEP VM823 Marsiglia, 15x20 / 20x30 см

  • VM823 Marsiglia, 15x20 / 20x30 см
  • VM823 Marsiglia, 15x20 / 20x30 см
  • VM823 Marsiglia, 15x20 / 20x30 см
  • VM823 Marsiglia, 15x20 / 20x30 см
  • VM823 Marsiglia, 15x20 / 20x30 см
Код товара:УТ-00084128
Артикул:VM823

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Деревянная рамка ZEP Marsiglia выполнена из дерева с закругленным профилем. Имеет паспарту из текстиля. Размещение настенное. Формат фото: 15x20 и 20x30 см.

Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.